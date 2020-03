HOROSCOP 15 MARTIE. Berbecii sunt toleranți, Balanțele sunt lucide

HOROSCOP 15 MARTIE. Intotdeauna, dar intotdeauna rasare Soarele dupa ploaie, ca sa nu mai vorbim ca el ne lumineaza si dupa nori, asigurandu-ne viata. Sa ne conectam imaginar la lumina sa, sa ne incarcam de lumina, sa radiem lumina in mod responsabil in jur, nu frica, nu panica, nu zvonuri, nu lipsa de credinta. Mercur nu mai e in retrograd de cateva zile si de maine va reveni in miscare directa in Pesti.

HOROSCOP 15 MARTIE. Curand vei avea o noua sansa de a revizita toate complicatiile si dificultatile care te-au confuzat in luna februarie cand Mercur a fost trei saptamani in Pesti, dar nu azi. Azi poti sa iti formulezi un plan frumos de viitor. Exista speranta la orizont cu Luna in Sagetator!

HOROSCOP 15 MARTIE. Ia-o usurel, fii bland cu tine, nu pune presiune pe tine, pe ceilalti. Nu cere prea mult. Manifesta iubire blanda, fii intelept. Nu esti singur. Ai nevoie de odihna, cu totii avem. Sa profitam de ziua de azi ca sa ne incarcam bateriile.

HOROSCOP 15 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Toleranta ta, umanitatea ta si respectul pe care il ai pentru toata lumea din jur, indiferent de pozitia sa in societate sau de capacitatile sale intelectuale sunt in acord cu vibratia atmosferica din jurul tau azi. unele sentimente minunate de generozitate si fraternitate se nasc in tine. ceea ce poti face tu si faci asa de bine este sa fii in stare sa ii intelegi pe oamenii apropiati tie, sa ii sustii si sa le arati cat de mult se pot baza pe tine.

HOROSCOP 15 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi te-ai putea simti ca si cum esti prins intr-o tornada uriasa. Unele lucruri se invart cu viteza in jurul tau si par putin in afara controlului. Nu te stresa despre vreme. Nu ai cum sa o schimbi. Permite acestei tornade sa fie ceea ce este. Incercand sa opresti mersul lucrurilor, doar vei fi ranit. Accepta ceea ce nu poti controla sau schimba. Furtuna se va domoli curand.

HOROSCOP 15 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi ai putea fi in situatia ca nevoia coplesitoare de atentie a cuiva sa stea in calea unei relatii apropiate in care esti implicat. Exista ceva in aer care incurajeaza un comportament foarte liber in care sa nu stii cand sa apesi pe frana. Este timpul sa iei o pauza si un loc si sa ai o discutie serioasa cu soferul masinii vietii tale inainte de a cadea de pe o stanca. Pondereaza-te.

