HOROSCOP 15 septembrie 2019. Berbecii dau glas sentimentelor, Gemenii se concentrează mai greu

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 15 SEPTEMBRIE 2019; atmosfera visatoare data de Luna plina de ieri in Pesti se ridica si lasa loc unei alte vibratii aduse de Luna in Berbec. Lumea Berbecului este simpla : da, nu, actioneaza, fa, aici, acum. Berbecul nu pierde timpul si are o singura intrebare : exista actiuni de facut ? Ca atare, si tu poti trece la treaba si chiar imediat. Berbecul identifica tinta si se indreapta increzator, cu coarnele inainte si capul lasat. Ai incredere ca si tu poti fi asa, gratie acestei influente, fara sa irosesti nicio clipa. Poate ca e o diferenta destul de mare de energie intre cea visatoare de ieri de la Luna plina la cea pusa pe actiune de acum, dar e necesara. Te indrepti spre o verificare a realista in aceste zile si ai nevoie de intreaga ta putere.

HOROSCOP O parte din aceasta schimbare de energie este adusa insa si de miscarea spre Balanta a celor doua planete Venus si Mercur de ieri.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Este o zi buna sa iti vocalizezi sentimentele. Vei vedea, din nou, ca atunci cand vorbesti clar si tare despre o problema, vei gasi mai usor solutii pentru ea. Externalizand ce se intampla in capul tau, subiectul devine cumva mai usor de gestionat. Daca ramai inchis in tine, gasesti prea putin spatiu de manevra in exterior. Esti mai aproape de o solutie decat crezi. Gaseste-ti vocea si raspunsul te va gasi pe tine.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Valorile in care crezi sunt intarite de alinierile planetare ale zilei de azi. Cineva te poate provoca sa iti confrunti credintele cu unele opuse. Fa-ti timp sa asculti si opiniile altora si vezi unde exista o legatura cu ale tale. Veti capata ambii o mai buna intelegere despre viziunea celuilalt si chiar avea mai mult respect pentru punctele de vedere diferite. Daca esti dispus sa inveti de la altii, si ei vor fi dispusi sa invete de la tine.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Iti poate fi dificil sa te focusezi prea mult pe orice. Ideea este sa nu iei nimic prea emotional. Mentine lucrurile la un nivel usor si nu deveni frustrat daca nu gasesti instrumentele de sapat asa de adanc precum ai vrea. Vei fi mai productiv azi daca alegi sa sari multe din subiectele zilei care te pot preocupa decat sa incerci sa le penetrezi in mod deosebit ca sa gasesti explicatii, justificari, raspunsuri.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR . RO.