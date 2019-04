HOROSCOP 16 APRILIE. Berbecii au parte de romantism, Taurii sunt creativi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 16 APRILIE. Iata horoscopul zilei de MARTI 16 APRILIE 2019; planeta iubirii Venus a fost foarte activa in weekend si toata pasiunea sau dramele emotionale s-au varsat si spre ziua de Luni cand Venus a fost in cuadratura cu Jupiter retrograd in Sagetator. Deci, cine este cea mai harnica zodie sa faca curat ? Fecioara, desigur.

HOROSCOP 16 APRILIE. Iar Luna este azi in Fecioara si ne ajuta sa ne revenim la echilibru. Ai cheltuit prea mult ? Intra cateva zile la un buget de austeritate. Ai facut o petrecere pe cinste ? Cheama oamenii cu curatenia. Ai mancat prea mult ? Este timpul pentru cateva zile de detox. Daca ai facut promisiuni nebune in iubire, vei cauta moduri de a iesi basma curata si sa faci tot ce esti in stare sa faci, nu ce doar spui. Ai incredere in Luna in Fecioara ca te scoate din orice situatie, trimitandu-ti energia de inspiratie necesara !

HOROSCOP 16 APRILIE. Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP 16 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Romantismul este in aer pentru multa lume azi, pare ca ploua peste oameni cu iubire si stare de indragostiti, mai putin peste tine. Nu te agita. Va veni si timpul tau. Incearca sa iti focusezi pasiunea si energia intr-o activitate creativa. Esti foarte focusat pe planurile tale profesionale si intelectuale, poate ca nu ai deschis larg usa iubirii, poate ca nu e prioritatea ta acum. Te-ai gandit sa scrii mai mult, poate sa pictezi ? Exploreaza-ti partea creativa. Are ceva de spus lumii.

HOROSCOP 16 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Creativitatea ta este la cote maxime acum, deci profita de acest fapt. Este o zi ideala sa creezi orice cum ar fi sa scrii, sa pictezi, sa compui sau sa faci mici mestesuguri cu mainile tale dibace. Chiar daca nu iti iei talentele in serios ci doar la nivel de amator, vei fi surprins ce poti produce daca te lasi calauzit. Ignora criticul interior si exprima-ti sufletul prin creatie. Vei fi incantat de rezultate.

HOROSCOP 16 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate sa fie provocator sa termini ceea ce incepi tot azi. Poti fi tras intr-o mie de directii in acelasi timp. Energiile planetare cresc comunicarea si fac ca lucrurile sa se intample rapid. Poti ajunge sa fii obosit incercand sa tii pasul cu toate aceste schimbari care se intampla si care vor continua sa aiba loc. Fa tot ce poti si ia-ti pauze ca sa te detasezi de ritm. Iesi in pauze de masa sau fa scurte plimbari in aer curat ca sa iti clarifici mintea.

