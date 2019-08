HOROSCOP 16 AUGUST. Leii trebuie să revină cu picioarele pe pământ, Racii câștigă bani

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 16 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 16 AUGUST 2019; Luna plina in Varsator de ieri a fost si inca este despre suveranitate. Universul ne ofera un moment bun sa dam drumul trecutului, indiferent cat de neterminate ar fi unele aspecte din el. Nu inseamna ca nu se asumam responsabilitatile ci suntem ajutati de Luna plina sa redefinim pentru ce este cazul sa fim responsabili si pentru ce nu. Luna plina in Varsator lumineaza calea catre libertate. Nu putem fi liberi, nu putem crea noi experiente congruente cu vibratia de libertate daca continuam sa caram dupa noi dureri, emotii, chiar si planuri de viitor care nu ne mai reprezinta si poate nici nu sunt ale noastre. Sa ramanem atenti pana la Luna noua din 30 august ce iese din viata noastra si sa stim ca este raspunsul Universului la nevoia de a fi liberi pentru noul drum.

HOROSCOP 16 AUGUST. Astazi, Uranus care e retrograd in Taur de acum cateva zile pana in ianuarie 2020 este in aspect de cuadratura cu planeta comunicarii Mercur aflat in Leu. Pe fondul energiei Lunii pline, aceasta cuadratura face ca ziua sa fie precum un roller coaster, deci nu face prea multe planuri.

HOROSCOP 16 AUGUST. Cuadratura este acel aspect astral dintre doua planete ce indica o tensiune care cere o actiune pentru a fi rezolvata. Fiind vorba si de Uranus, planeta imprevizibilitatii, pot avea loc schimbari radicale ce dau planurile peste cap. Nici nu ar trebui sa avem mari planuri ca sa nu fim deranjati ca ele nu ies. Este forma Universului de a ne spune ca totul este bine fix asa cum se intampla. Mercur raspunde de gandire si comunicare, deci efectul cuadraturii pe aceste sectoare se poate manifesta : fie apare o schimbare subita de gandire, de filozofie de viata, de dorinte, de planuri, fie ceva din ce auzi sau spui este suficient de puternic incat sa te indrume spre noi moduri de a gandi. Uranus ne transforma in versiuni mai bune si MAI LIBERE ale noastre. Daca exista o cale de a fi mai liberi, sa fim siguri ca Uranus ne va trimite rapid pe ea!



HOROSCOP 16 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi poti gandi neconventional cand vine vorba de iubire. Mercur si Uranus planeta schimbarii fac ca o conversatie cu o persoana iubita sa iti starneasca anumite reactii sau sa iti apese anumite butoane. Poti simti nevoia sa schimbi unele lucruri dar nu te astepta ca partenerul sa fie pe aceeasi lungime de unda cu tine. Daca esti solo, poti fi motivat sa abordezi romantismul dintr-un unghi total diferit sau sa te focusezi pe tehnologie ca sa cunosti oameni noi.

HOROSCOP 16 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mercur in Leu si in sectorul tau domestic impreuna cu rebelul Uranus fac ca gandurile tale despre viata de acasa sa te indrume spre un teritoriu strain tie. Poate vei vedea brusc aspecte pe care nu le-ai vazut si poti fi iritat usor de treburile curente casnice care iti incetinesc conversatiile. De fapt, scopul principal al acestei influente este sa te scoata puternic dintr-o rutina mentala pe aceasta parte a vietii tale, dandu-ti o perspectiva proaspata.

HOROSCOP 16 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Un moment de “aha!” te poate lua astazi prin surprindere din pricina lui Mercur in sectorul tau intelectual si al rebelului Uranus, deci fii pe faza ca o idee socanta si plina de inspiratie sa iti schimbe o viziune interna. Intrucat este implicat si taramul tau subconstient, se poate sa existe o schimbare de perspectiva despre trecutul tau ca parte din peisajul zilei. Poate reconsideri ceva ce ai crezut mereu ca e real despre tine sau despre o situatie sau persoana. Este important sa iti mentii o minte deschisa fara sa sari sa tragi acum concluzii.

