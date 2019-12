HOROSCOP 16 DECEMBRIE. Vărsătorii se bazează pe cei dragi, Săgetătorii au mintea clară

HOROSCOP 16 DECEMBRIE. La finalul saptamanii, Soarele va pasi pentru o luna in ambitiosul si pragmaticul Capricorn, zodie ce va avea un efect puternic asupra noastra la acest nou inceput de deceniu, multe planete fiind sau intrand aici. Tot la finele saptamanii vom avea si solstitiul de iarna!

HOROSCOP 16 DECEMBRIE. Deocamdata, astazi totul este in armonie in lumea noastra pentru ca Luna este in trigon cu Soarele si impreuna sau startul pentru o saptamana fantastica si intensa. Cu asemenea aspecte extraordinare pe cer, nu e timp sa stam deoparte. Ieri a avut loc unul din cele mai norocoase aspecte astrale posibile, trigonul dintre Jupiter si Uranus, al carui efect ne va insoti in 2020. El ne va deschide o oportunitate ce apare o data in viata. Nu pierde nicio clipa si ocupa-te de visele tale!

HOROSCOP 16 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este o zi stralucita pentru oamenii creativi. Abilitatile tale si munca ta vor fi apreciate. Chiar si castigurile financiare pentru orice munca creativa sunt favorizate astazi. Orice inveti iti va prinde bine in viitor si vei culege rezultate bune. Astrele sfatuiesc pe toti cei ce studiaza si au de dat examene sa isi finalizeze aceste etape cu inima deschisa, ca sa se indrepte apoi spre urmatoarele faze ale vietii lor.

HOROSCOP 16 DECEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este vital sa iti pui toata increderea in logica mintii tale astazi. Este important mai ales daca esti in discutii sau negocieri cu cineva si ti se pare ca se intampla ceva impotriva ta. Nu ezita sa faci actiuni decisive dupa ce intelegi ce iti spune mintea sa faci pentru binele tau.

HOROSCOP 16 DECEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi vei fi afectuos si iubitor cu toti cei cu care vii in contact. Cineva poate fi miscat de generozitatea ta si iti poate marturisi trairile sale pana la finele zilei. Orice experiente amare inca se afla in mintea ta sunt doar un semn ca e momentul sa le dai drumul si o data cu amintirea lor, renunti si la negativitatea si ranchiuna pe care le-ai purtat cu tine pana acum. Este vremea unor noi inceputuri.

