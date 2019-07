HOROSCOP 16 IULIE. Leii au o stare de bine și muncesc mult, Vărsătorii sunt înțelepți

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 16 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 16 IULIE 2019; astazi este ziua eclipsei partiala de Luna plina in Capricorn, cea de-a doua eclipsa a verii 2019 ! Are loc in cursul noptii de 16 spre 17 iulie si este vizibila de aproape peste tot cu exceptia Statelor Unite si Rusiei. O putem vedea din Europa, Asia, Africa si chiar America de Sud. Intensitatea cea mai mare va fi in Europa de est, in Africa centrala si de vest si in Orientul mijlociu. In Romania, eclipsa partiala de Luna plina se va observa in intregime, incepand in jurul orei 23:00, cu faza maxima in jurul orei 00:30, fenomenul terminandu-se in jurul orei 02:00 noaptea, in speranta ca cerul va fi senin.

HOROSCOP 16 IULIE. Separat de aspectul sau geografic, in astrologie aceasta eclipsa de Luna plina semnifica un mare final karmic, o curatare majora a ceva dintr-o zona importanta din viata fiecaruia care a avut in spate multe zbatere in ultimul timp. Desi este doar partiala, este suficient de intensa si importanta pentru ca e in conjunctie cu Pluto care e retrograd in Capricorn. Pluto este planeta regenerarilor, a karmei, cu o energie profunda ce ne-a dat lumea peste cap incepand din 2008. Si Saturn se afla in Capricorn unde este si el retrograd, ceea ce inseamna o operatiune majora de curatare acolo unde este cazul. Este una care va culmina in 2020 cand se vor termina eclipsele din axa Rac-Capricorn ce au inceput anul trecut. Se vor pregati fenomene nu doar la nivel personal cat si global.

HOROSCOP 16 IULIE. Accepta finalurile care vin in calea ta acum, daca vin (nu vin pentru toata lumea si pentru cine vine inseamna ca ii face bine). Este vremea sa scapi de “gunoi” si sa dai fila, sa scapi de ce nu mai functioneaza, oricat de greu ar fi. Este ca o datorie majora karmica aceasta curatare pentru ca noua viata sa curga usor.

HOROSCOP 16 IULIE. Relatiile sunt testate intens de aceasta eclipsa pentru ca Venus este implicata in jocul cosmic. Este un moment de verificare major pentru o relatie importanta. Pentru unele relatii ar putea fi chiar finalul calatoriei. Sau, daca dragostea inca este acolo, este timpul pentru o modificare majora, o intelegere oficiala sau o eliminare a unui trecut toxic.

Iata AICI Horoscopul relatiilor sentimentale asa cum sunt ele impactate de eclipsa partiala de Luna plina, in functie de zodie.

HOROSCOP 16 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn iti poate aduce culminarea unui proiect de munca sau a unei probleme pentru un obiectiv cu care te zbati. Poate fi in oricare directie. Desi energia din preajma muncii tale te-a sustinut in ultimele saptamani, Pluto retrograd poate ca a complicat lucrurile, trezind un sentiment negativ sau o credinta ce poate tulbura viata profesionala. Veste buna este ca aceasta influenta de azi te poate ajuta sa te eliberezi de o limitare daca intri in contact cu sufletul tau ca sa afli ce ai nevoie sa stii ca sa mergi mai departe eliberat.

HOROSCOP 16 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn iti aduce la lumina puterea ta de perceptie. Asta inseamna ca vei avea acces usor la ghidarea ta interioara ceea ce te poate duce la locul potrivit si momentul potrivit ca sa manifesti ceva ce doresti. Vei fi in flux cu toate inspiratiile ce iti vin acum in minte ; atentie la Pluto prezent in scena cosmica a eclipsei, s-ar putea sa fie nevoie sa eliberezi un aspect ce tine de spiritualitatea ta inainte de a reusi. Uita-te daca nu ai cumva o credinta limitativa sau o lipsa de credinta in ghidarea ta interioara care te impiedica sa iti realizezi visele.

HOROSCOP 16 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn iti energizeaza taramurile de transformare. Asta poate indica faptul ca e timpul sa faci fata unei emotii, unei credinte sau unui comportament care iti impiedica inima sa se exprime. Prezenta lui Pluto retrograd in aceasta ecuatie a eclipsei, planeta eliminarilor, arata nevoie de a vindeca sau elibera un aspect ca sa poti sa imparti adevaratele tale daruri cu oamenii la care tii. Gaseste un moment de tacere ca sa intri in contact cu interiorul tau pentru a primi raspunsuri. O asemenea calatorie interioara iti imputerniceste darurile spirituale, deci fii pe faza sa prinzi orice ghidare sau sincronicitate.

