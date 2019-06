HOROSCOP 16 iunie. Berbecii au un moment de sinceritate, Taurii sunt gata să-și apere ideile

HOROSCOP. Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 16 IUNIE 2019; Luna este in Sagetator si se pregateste sa fie Luna plina maine si tot felul de artificii sa fie lansate pe cer ! Este un moment pe care il asteptam cu totii, chiar daca nu suntem constienti ca el ar putea fi legat de Luna plina de iunie. Si cuadratura Jupiter Neptun are ceva de spus, iar Mercur activeaza si pe Neptun si pe Saturn acum. Toate visele, dorintele, ambitiile sunt constelate puternic acum. Sentimentele vor atinge un varf dar mintea este ingrijorata. Asta pentru ca Saturn iti cere sa fii conservator si practic pentru a canaliza aceasta energie speciala in mod constructiv.

Este posibil sa visezi mare si sa gandesti mic in acelasi timp ?



HOROSCOP. Desigur. Astrele sunt aici sa ne invete exact cum. Visele cele mai mari sunt foarte active si le poti simti intens acum. Dar pot fi si obstacole in cale si lucrurile pot fi coplesitoare. Cum pot trece aceste vise uriase de ochiul atent si critic al realitatii ? Cheia este sa gandesti cate un singur gand pe rand. Planul de desfasurare poate fi mare si ambitios incat nici sa nu stii unde e vis si unde e realitate. Deci ia totul pas cu pas. Care este acel unic lucru pe care il poti face azi ? O singura intalnire, o singura actiune concreta, o singura comunicare ? Ce plan concret poti face chiar daca nu vezi inca cum arata viitorul ? Despre asta este vorba.



HOROSCOP Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!



HOROSCOP. BERBEC



HOROSCOP Este un bun context astral sa admiti pentru tine ca o abordare pe care ai adoptat-o in relatie cu cineva a fost defectuoasa. Oricat de mult ai dori sa ignori asta, rezultatele vorbesc de la sine. Planetele te ajuta acum sa eviti sa faci aceleasi greseli pe viitor. O autoanaliza a recentelor actiuni iti prinde bine. Care ti-a fost intentia ? Dar frica ?



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Astrele te gasesc azi intr-o stare de spirit optimista si extrem de dinamica. Esti gata sa stai drept si asumat pentru ceea ce iti doresti si sa iti aperi ideile. Mai mult, o poti face intr-un fel care iti castiga aliati si suporteri. Cu toate acestea e indicat sa iei in considerare si opiniile altora. Cu cat esti mai deschis la minte, cu atat mai multe alterative vei avea la dispozitie ca sa stii cum e mai bine pentru tine.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Ai nevoie sa fii in stare de alerta azi. Sunt multe oportunitati ce vin pe calea ta si acestea te pot ajuta sa iti imbunatatesti viata si sa mergi inainte dinamic. Dar trebuie sa fii rapid si agil sa le vezi, simti si sa actionezi repede. Daca ai fi cuplat pe oportunitatile acestei zile, ai gasi chei valoroase care sa iti descuie o usa a viitorului, permitand viselor tale sa capete forma concreta in realitate.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.