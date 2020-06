Horoscop 16 iunie. Taurii vor deține controlul, Capricornii intră în conflict

Poate finantele tale sunt punctul principal de atractie al acestui moment? Poate simti nevoia unei mese copioase, gatite din inima? Luna in Taur face cuadratura cu Saturn in Varsator si s-ar putea sa nu iti pice chiar foarte bine aceste emotii puternice. Insa lucrurile se vor lumina in curand, caci in scena va intra Uranus. Aceasta este noua realitate! Soarele, Pluto si Jupiter joaca in continuare un rol important, deci fii vigilent!

Horoscop 16 iunie. Mai mult pragmatism

Ne indreptam direct spre eclipsa solara, dar si de Luna noua din weekend. Poti simti o presiune negativa pe masura ce Mercur va intra in miscare retrograda, iar solstitiul de vara se apropie. Valuri uriase de incertitudine te pot cuprinde, dar nu trebuie sa te dai batut!

Pana atunci, insa, Luna este in scadere in Berbec si armonizeaza cu Nodurile Lunare, oferindu-ti un moment de respire. In curand, insa, va intra in Taur si va face cuadratura cu Saturn. O doza dubla de realitate, deci trebuie sa te trezesti. E nevoie de tine cat se poate de vigilent. Vei avea nevoie de asta, caci e posibil sa faci greseli in dragoste.

Mintea poate fi setata in acest moment pe bani, securitate, mancare. Te ajuta sa faci fata haosului, insa instabilitatea si insecuritatea iti pot da batai de cap. Le poti contracara cu pragmatism, cu lucruri palpabile. Poti face asta?

Horoscop 16 iunie. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fa tot ce poti ca sa tii ritmul zilei de azi. Lucrurile se pot misca repede iar ritmul tau nu este chiar asa de rapid in general. Ai putea chiar sa ridici mana sa spui ceva si nici sa nu fii observat in agitatia generala a zilei, cu oameni prea preocupati doar de ei insisi si de ce au de facut. Daca vrei sa te afirmi si sa te manifesti si exprimi, trebuie pur si simplu sa te ridici, sa te implici si sa fii proactiv.

Horoscop 16 iunie. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este o zi buna si un moment potrivit sa capeti control asupra unei situatii. Ai facut toate pregatirile si acum este timpul sa le pui in folosinta. Esti pregatit sa iti confrunti “inamicul” ochi in ochi. Ai incredere in pregatirea ta. Exista o alerta suplimentara care te ajuta sa te lupti in orice batalie. Esti foarte constient de energia din jurul tau, deci foloseste asta in avantajul tau ca sa simti terenul si lumea.

Horoscop 16 iunie. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Sa nu fii surprins daca o solutie practica, de moda veche nu functioneaza astazi. Poate ca noile tehnologii electronice vor fi cele mai impresionante la acest moment. Acesta este cazul clasic cum o versiune noua si imbunatatita inlocuieste una lenta si veche. Oricum ai nevoie sa iti upgradezi sistemele si tu mai devreme sau mai tarziu, deci mai bine fa-o acum.

