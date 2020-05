Horoscop 16 mai. Taurii trebuie să fie calmi, Racii au o zi încântătoare

Ceea ce simtim acum, daca avem putin noroc, este o stare de speranta si entuziasm care este generata si de Jupiter retrograd. Poate ca suntem bucurosi ca putem iesi mai mult in aer liber sau poate avem alte motive.

Cert e ca Luna e in Pesti si azi va fi in conjunctie cu artistul Neptun. Deci sa ne relaxam putin… Cu Soarele pregatit maine de un trigon cu Jupiter, lucrurile incep sa se vada mai bine. Este un moment optimist si putem spera ca ceva bun sa apara pe dupa colt si spre noi. Fii si tu un visator autentic asa cum ne sustine Luna in Pesti sa fim. Sa lasam garda jos si sa visam la un viitor mai bun ! Sa lasam in urma presiunea a tot ce a fost, sa primim din perspectiva mai inalta si sa ne desfacem aripile.

Horoscop 16 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Nivelul tau de stres pare sa atinga zona rosie de alerta azi. Se intampla prea multe in viata ta si evenimentele te pot impinge la marginea limitelor tale. Calmeaza-te si incearca sa discuti despre ce e in mintea ta cu prieteni dragi. Nu doar ca vei reusi sa te simti mai bine, dar vei vedea ca prietenii si cei dragi chiar au sfaturi bune si realiste pentru tine.

Horoscop 16 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Este important ca astazi sa gestionezi orice apare cu calm, in special in conditiile in care poti sa nu ai toate datele problemei si sa nu intelegi tot ce se intampla cu adevarat. Daca iti iei timp sa gandesti lucrurile si sa ramai calm, cu siguranta vei ajunge la concluziile potrivite fara sa fii prea dur sau pripit. Asculta-ti instinctul, el te va calauzi bine.

Horoscop 16 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Ai face bine sa faci o evidenta si sa privesti realist la tot ce ai realizat pana acum. Nu fii prea strict si critic cu tine. Evita gandirea negativa si nu te focusa doar pe probleme si greseli. Ideea este sa ai o privire echilibrata si sa te lauzi pentru toate deciziile bune pe care le-ai luat. Da-ti o bataie de mandrie pe propriul umar pentru tot ce ai facut si pentru toata munca sustinuta de pana acum.

