HOROSCOP 16 NOIEMBRIE. Racii trebuie să facă un pas în spate, Vărsătorii petrec timp cu familia

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 16 NOIEMBRIE 2019; Luna este in Rac deci intreaga zi este orientata spre familie si stari emotionale fluctuante. Pentru fiecare, familie poate sa insemne altceva. Ce inseamna pentru tine ceva familiar? Asta iti vei dori sa faci sau sa ai acum. Tanjim azi dupa acel sentiment, ceva care sa ne faca sa ne simtim confortabili si in siguranta.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE. Despre asta este Luna in Rac, sa creeze un spatiu sigur in care fiecare sa patrunda. Acasa este acolo unde este inima ta iar Luna in Rac are o puternica capacitate de a ne conecta exact cu asta. Cauta-ti familiarul, confortabilul, gateste ceva delicios acasa. Nu te lupta cu nimeni. Simte-te cum te simti cand iti e bine si esti acasa.

Poate ai ceva de spus celor dragi. Luna se conecteaza cu Mercur inca retrograd care poate scoate la lumina vreun subiect nedezbatut si clarificat pe acest plan guvernat de Rac : familie, acasa, confort. Ia-ti inima in dinti si vorbeste sau raspunde. Facand asta, iti construiesti karma buna azi!

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca lucrurile se misca in directii opuse azi, sa stii ca tot poti rezona cu ele si poti beneficia de pe urma lor. Nu e nimic gresit in a mentine toate optiunile deschise. Unora le place sa tina de o singura directie a jocului, insa tu esti bun sa joci la mai multe maini in acelasi timp. Nu ii lasa pe altii sa te faca sa simti ca trebuie sa iti schimbi directia cat timp tu esti convins ca lucrurile functioneaza bine pentru tine.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti plin de zel sa schimbi lucruri in jurul tau, dar ai nevoie de o zi de a reflecta calm ca sa decizi daca aceste schimbari chiar sunt necesare. In timp ce excelezi la orice proiect in care te decizi sa te implici, este mai bine sa lasi pe altii sa aleaga in ce sa te implici. Vei fi plin de determinare azi.

HOROSCOP 16 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tii minte acea treaba demult amanata ? Sunt mari sanse sa fie facuta azi. Ziua este marcata de munca fizica pentru zodia ta. Vei avea insa de castigat atat social cat si financiar de pe urma efortarii tale. Fii atent si evita confruntari azi cu cei dragi. Astrele anunta ca o confruntare azi poate escalada cu proportii mai mari imediat.

