HOROSCOP 16 OCTOMBRIE. Fecioarele au idei noi, Taurii petrec timp în familie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 16 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 16 OCTOMBRIE 2019; Luna este in Taur si ne da o portie de respiro dupa ultimele evenimente astrale de intensitate ridicata. Preocupa-te de mediul tau fizic. Corpul tau, casa ta, finantele tale… Ia-ti o clipa sau mai multe si securizeaza-ti perimetrul, umple-l cu amprenta ta de energie buna. Simturile vorbesc tare si raspicat acum pentru tine, pentru oricine ; ca sa le auzi, inchide alte canale in care iti directionez atentia. Indiferent daca traversezi perioade fara nicio grija sau ai unele preocupari, astazi esti incurajat sa iti destresezi fiinta si sa it rasfeti simturile. Creste-ti nivelul de energie pentru ca Luna in Taur o ia usurel.

HOROSCOP 16 OCTOMBRIE. Doar un trigon cu Pluto in Capricorn este tot ce are Luna planificat pentru azi.

Luna in Taur te face foarte constient de nevoile tale. Acum ai nevoie de odihna, de un somn pe cinste, de hrana care sa te satisfaca si hraneasca si de imprejurimi confortabile. Pune la usa “nu deranjati”. Taurului nu ii place sa fie perturbat cand se ocupa de sine, deci nici tu nu ai nevoie de intrusi. Fa ce iti aduce bucurie si ia-o usurel azi.

HOROSCOP 16 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi poate fi o zi destul de emotionala pentru tine, fiind conectat vrei nu vrei la ganduri si sentimente profunde. Este o perspectiva care te infricoaseaza pentru ca nu este stilul tau sa simti asa adanc, insa daca faci acest pas, el te va duce mai aproape de implinire emotionala. Cineva apropiat tie poate sa devina emotional iar raspunsul tau potrivit este vital acum.

HOROSCOP 16 OCTOMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceasta zi iti este favorabila in mod special pentru petrecerea timpului cu familia. Intareste conexiunea de suflet cu parintii tai sau cu fratii sau savureaza timp in liniste alaturi de partener. Implica-te intr-o activitate distractiva cu copilul/copiii. Chiar daca presiunea muncii iti ameninta starea buna, pune totul deoparte azi si sarbatoreste spiritul de a fi impreuna. Poti fi surprins cate poti invata de la aceste sesiuni de familie.

HOROSCOP 16 OCTOMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi te afli intr-o stare buna ca de visare. Te atrag fanteziile si interpretarile de roluri. Gasesti romantismul peste tot si ai o viata activa din punct de vedere imaginatie si o parte din ea o vei vedea si in realitate duplicata. Poti sa alegi impulsiv sa urmezi un vis, fie in cariera ta fie in relatia ta. Oricum, nu lua decizii majore acum.

