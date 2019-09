HOROSCOP 16 SEPTEMBRIE. Gemenii trebuie să se bazeze pe intuiție, Vărsătorii se simt ascultați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 16 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 16 SEPTEMBRIE 2019; planeta comunicarii i gandirii, Mercur, proaspat instalata in diplomata Balanta, se opune azi lui Chiron, micul dar puternicul astru vindecator de rani sufletesti. Mercur si Chiron ne umplu cuvintele azi de semnificatie profunda, aducand intelegere mai mare si o nevoie de a comunicari oneste si adanci, cu rol de vindecare in relatii.

HOROSCOP 16 SEPTEMBRIE. Luna in Berbec nu este foarte deschisa la nuante subtile, din contra, dar totusi stilul sau mai dintr-o bucata este bun pentru ca scoate la iveala acele subiecte care au nevoie de atentia ta acum.

Mercur si Chiron ne ajuta sa deschidem o usa. Noi experiente aduc nivele mai mari de intelegere acum. Doar intelectul nu are toate raspunsurile si e nevoie sa traim ca sa stim.

HOROSCOP 16 SEPTEMBRIE. Mercur este deja un maestru in discutii si negocieri, imprumutand aceste caracteristici de la zodia in care se afla, Balanta, deci si noi putem aborda orice subiect care pana acum era mai dureros sau putea deschide sau provoca rani. Ne asteapta unele abordari delicate dar suntem in stare de ele!

HOROSCOP 16 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Partea ta artistica poate sa preia conducerea azi. Daca iti place sa desenezi, poti sa te surprinzi facand cateva schite. Daca iti place sa scrii, e o zi buna sa pui pe hartie o poveste cu o pilda si sa o dai prietenilor sa o citeasca. Fa-ti timp in aceasta zi sa te conectezi cu orice muza creativa se prezinta la intalnire. Iti place sa iti folosesti imaginatia si sa iti impartasesti viziunile unice cu oamenii. Nu ignora aceste impulsuri si nu le considera copilaresti, pentru ca te vei simti inspirat de ele.

HOROSCOP 16 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este viata ta deci asigura-te ca faci ce este mai bine pentru tine. Tine minte ca asta poate sa insemne sa spui “nu” altor oameni, dar si unor angajamente deja luate si cu care nu mai rezonezi. Este mai bine sa ramai autentic fata de tine decat sa continui pe o cale in care nu mai esti tu insuti doar ca sa faci altora pe plac. Prima ta obligatie esti tu.

HOROSCOP 16 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi te-ai putea simti tras in doua directii diferite. Poate ca incerci sa alegi intre doua joburi. Poate ai de ales intre o versiune cu mai multi bani si una cu mai multa creativitate si timp liber. Asculta-ti intuitia si felul tau natural de a fi, nu te lua dupa sfaturi de la cei ce ti le dau in functie de cum sunt ei sau ce ar alege ei. Asigura-te ca ai mintea clara si apoi alege constient.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.