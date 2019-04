HOROSCOP 17 APRILIE. Berbecii au parte de multe oportunități, Gemenii au o zi plină de îndoieli

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 17 APRILIE. Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de MIERCURI 17 APRILIE 2019; azi, Mercur planeta comunicarii, gandirii si calatoriilor scurte intra in Berbec si iese din zona sa de umbra retrograda in care a stat de 2 saptamani de cand a iesit din retrograd la final de martie. Acest tranzit este important si marcheaza un nou inceput pentru mintea ta ! Este timpul sa setezi tonul de gandire si vorbire pentru intregul an. Berbecul este mereu zodia de start a unui an astrologic iar cu Mercur in Berbec ne mai intalnim in 2020 aprilie. Ce ganduri doresti sa gandesti si care iti dau imputernicire ? Care ganduri iti merita timpul, energia si efortul ? Alege-le acum si pe restul lasa-le sa se evaporeze ca un vis urat.

HOROSCOP 17 APRILIE. Ai ganduri care iti suna ca o banda stricata ce se tot repeta ? Mercur in Berbec va schimba tonul ! Iata ce beneficii si pericole aduce Mercur in Berbec pentru zodia ta pana pe 5 mai AICI! Acel vis sau cosmar ce a durat de la inceput de martie si jumatate de aprilie se afla la un final. Mercur retrograd a trecut. Ce a fost a fost, ce s-a spus s-a spus. Acum este timpul sa gandesti ganduri noi, proaspete, vibrante ! Este timpul pentru noi idei de pus pe masa. Nu mai pot mesteca la nesfarsit aceleasi vechituri, altfel vei ajunge sa suni ca un casetofon ce contine o banda rupta. Lasa demonii si fantomele trecutului sa se evapore in lumina stralucitoare a zilei si treci la ganduri si cuvinte noi ! Clarificam ce e de clarificat, incheiem ce e de incheiat si nu mai revenim!

HOROSCOP 17 APRILIE. In ajutorul acestui proces este si Luna care azi intra in Balanta si va sta aici pana Vineri inclusiv, unde va fi Luna plina dubla in Balanta. Da, e a doua oara cand avem Luna plina in Balanta in acest an si sunt una dupa cealalta. Acesta este un fenomen astrologic rar si poarta un mesaj puternic. Balanta este semnul relatiilor, armoniei iar Luna plina a doua oara in aceasta zodie inseamna o incheiere, o clarificare cu scopul armoniei relationale. Universul nu ne mai lasa, pur si simplu, sa baltim in orice compromis si mediocritate cu care deja ne-am obisnuit unii dintre noi in relatiile noastre. Nu de aceea traim, ca sa jucam mic. Daca am uitat asta, ne ajuta planetele sa ne revenim la maretia pentru care am fost creati.



HOROSCOP 17 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te vei afla la capatul de primire dintr-un lant intreg plin cu oportunitati. Dar exista un pericol ca oboseala pe care ai simtit-o recent sa insemne ca poti scapa printre degete sanse pentru ca pur si simplu nu le vezi desi sunt langa tine sau aproape iti striga sa le primesti. Asadar, este timpul sa te odihnesti, sa faci unele schimbari demult propuse si sa iti pui prioritatile reale pe picioare acum. E pacat sa ratezi ce meriti.

HOROSCOP 17 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi se simte ziua buna pentru tine si pe buna dreptate. Este ziua in care ai putea bifa o victorie majora. Vise iti pot deveni realitate deci nu ezita. Incepe prin a termina orice treburi neterminate ca sa mergi inainte cu planurile neblocate. Nu te mai lasa tras in jos sau in lateral de detalii nesemnificativa sau sa mai faci munti de maculatura. Ramai focusat si vei fi in stare sa depasesti orice obstacole ale zilei. In amor, ziua se anunta senina ca o zi de vara. Profita de acest aer.

HOROSCOP 17 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poti simti indoielile tale azi si pe buna dreptate. Daca ceva din afara nu e validat de radarul tau intern si nu se simte bine pentru tine, inseamna ca nu e bine pentru tine. Vei vedea in alta lumina unele situatii si oameni si iti vei da seama ca unii au primit mai multa incredere decat meritau. E bine sa fii mai prudent si sa nu pui pe tava totul despre tine pentru ca mereu poate fi cineva care sa profite. Nu iti subestima intelectul si asculta-ti intuitia. Acestea sunt instrumente divine de incredere si verificate care ne duc la concluziile corecte.

