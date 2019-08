HOROSCOP 17 AUGUST. Balanțele sunt sub presiune, Scorpionii se simt obosiți

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 17 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 17 AUGUST 2019; romantismul este punct forte pe agenda zilei pentru ca Luna este in Pesti – dupa ce a fost plina in Varsator joi – si este in conjunctie cu visatorul si fauritorul de sperante Neptun aflat in zodia pe care o conduce, in Pesti. Totodata, azi este ultima zi in care planeta Marte este in Leu, deci daca ai nevoie sa faci ceva ce implica curaj si destoinicie, ceva ce te-a preocupat in ultimele sase saptamani cat a durat acest tranzit, astazi o mai poti face. De maine, planeta actiunii, energiei, impulsului se muta in Fecioara si se schimba total registrul.

HOROSCOP 17 AUGUST. Insa pana maine este azi iar Luna si Neptun ne imbie sa dansam si sa iubim romantic…

Romantismul Pestilor este unul special, spiritual, plin de suflet si simtire, este acel tip de abordare in care te uiti la un partener si te gandesti profund…oare ne stim din alte vieti, oare ne este scris in destin sa fim impreuna, oare avem o conexiune spirituala, oare avem vise comune ? Asta este ceea ce conteaza pentru Pesti. Lasa-te purtat de vise. Acum trebuie sa crezi in ceva romantic.

HOROSCOP 17 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi pot aparea unele dificultati mai ales daca te focusezi spre directii opuse cu energia zilei. Nu poti fi imun la absolut orice, insa nu iti face griji, cel putin te va ajuta sa fii pregatit sa anticipezi evenimente, reactii, raspunsuri ale oamenilor si sa eviti conflictele. Deasemenea, chiar daca sunt egoist, asigura-te ca te focusezi azi in special pe treburile tale si nu pe ale altora, oricat de mult ai crede ca esti folositor invers.

HOROSCOP 17 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Totul decurge foarte bine azi si aspecte ce te-au preocupat sau stresat se indreapta spre final. De tine depinde, insa, sa mentii un nivel ridicat de atitudine buna, de optimism si de echilibru interior si exterior. Nu iti lasa problemele sa se multiplice si automat sa te traga in jos. Actioneaza sa gasesti solutii si fa-o cu energie dedicata.

HOROSCOP 17 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Un numar de aspecte majore pentru tine care te-au insotit si stresat de ceva timp se indreapta, in sfarsit, spre o rezolutie favorabila. Poate pana acum starea ta a depins de acestea, poate nu stiai cum sa se rezolve, poate erai dispus sa faci tot felul de compromisuri sau actiuni ce nu te reprezentau. Insa de acum acestea se rezolva de la sine, asa, ca prin minune. Nu te complace totusi pentru ca inca este nevoie sa te implici ca sa finalizezi definitiv aceste obstacole.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.