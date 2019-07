HOROSCOP 17 IULIE. Balanțele au parte de conflicte, Gemenii simt nevoia de mai multă iubire

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 17 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 17 IULIE 2019; Venus care inca e in Rac pana saptamana viitoare si raspunde de relatiile noastre si de tot ce iubim este azi in opozitie cu Saturn, lordul karmei si al responsabilitatii. Este deci timpul pentru o verificare realista a relatiilor. Opozitia aceasta are loc la doar jumatate de zi dupa eclipsa de Luna de ieri. Este vorba de un capat de drum pentru unele relatii ?

HOROSCOP 17 IULIE. Poate ca da, poate ca nu. Dar unele aspecte nu pot continua asa cum sunt acum, adevarul trebuie privit clar in fata. Venus conduce si banii deci poti avea niste constientizari serioase si pe tema aceasta. Da-ti clipe pentru a procesa tot ce iese la lumina dupa eclipsa de ieri si tot ce va continua sa fie scos in fata ta. Eclipsa de ieri a fost in opozitie cu Venus cea iubitoare.

HOROSCOP 17 IULIE. Daca nu ai fost asumat, corect si nu ti-ai tinut angajamentele (Saturn) asteapta-te sa “dai socoteala”. Iluziile dispar si e clipa de realitate. Luna intra in Varsator unde respira usurata dupa eclipsa si scapa si de influenta lui Pluto de aseara. Varsatorului nu ii place presiunea si graba. Fa totul in ritmul tau si in ritmul Universului.



HOROSCOP 17 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca analizezi vechi tipare de familie, vei fi ajutat sa eviti pasi gresiti intr-o relatie cu cineva la care tii. Venus e in opozitie cu traditionalul Saturn azi si tu devii constient cum iti influenteaza trecutul o relatie. De exemplu, felul in care comunici sau gestionezi o relatie poate reflecta cum proceda un membru al tau de familie iar asta iti limiteaza un rezultat pozitiv de acum pe care il doresti. Alta varianta implica un conflict intre timpul petrecut cu familia (Venus) si responsabilitatile de munca (Saturn).

HOROSCOP 17 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O diferenta de opinie iti poate provoca o relatie. Venus e in opozitie cu traditionalul Saturn azi iar o persoana la care tii poate sa iti activeze o rezistenta cand vine vorba sa fii de aceeasi parere cu el/ea. Din pacate, daca ai o minte rigida iti blochezi inspiratii viitoare si abilitatea de a te exprima in special in aspecte ce tin de iubire. Este mai important pentru tine sa ai dreptate in detrimentul de a fi iubit, Taurule ? Vezi daca conversatia ti-a zdruncinat increderea in tine sau in relatie. Te poti simti vulnerabil ca efect al aspectului astral de azi.

HOROSCOP 17 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Un sentiment de lipsa poate sa ocupe centrul scenei tale azi. Venus e in opozitie cu limitativul Saturn azi pe zona ta de bani si iti poate fi testata increderea in puterea ta de a castiga. In principal, este despre a infrunta orice indoiala pe care o ai cand vine vorba de a manifesta ce ai nevoie. Universul iti sustine abundenta dar trebuie sa te dai singur la o parte din calea ta, concentrandu-ti atentia cu recunostinta pentru ceea ce ai deja. Dar nu e doar despre finante ; simti si nevoia de mai multa iubire, creativitate, siguranta personala. Daca intelegi ca ai suficient din ce vrei vei avea un rezultat de succes pe mai departe.

