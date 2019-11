HOROSCOP 17 noiembrie 2019. Berbecii sunt înconjurați de iubire, Gemenii se ridică dincolo de limite

HOROSCOP Iata horoscopul zilnic dragoste de la ingerii iubirii pentru azi, DUMINICA 17 noiembrie 2019; ingerii iubirii sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor.



HOROSCOP Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche. Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten. Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.



HOROSCOP BERBEC TOATE RELATIILE MELE SUNT INCONJURATE DE UN CERC DE IUBIRE

Mesajul : In viata, nu este cineva superior altcuiva sau cineva care deja stie tot si altul nimic. Toti suntem elevi si profesori. Ma intreb adesea : ce am venit sa invat aici si ce am venit sa ii invat pe altii ? Permit iubirii sa ne lege tocmai pentru ca stiu ca fiecare om imi poate fi un veritabil profesor care, prin lectiile traite in compania sa, ma ajuta sa devin un om mai bun si mai evoluat.

HOROSCOP TAUR SUNT GATA SA MA ELIBEREZ DE NEVOIA DE A AVEA ACEASTA STARE



HOROSCOP Mesajul : Atunci cand am o stare negativa sau o problema ce nu pleaca de la mine, inteleg faptul ca am cocreat-o impreuna cu Universul pentru ca ea este interesanta pentru mine si pentru ca din ea primesc beneficii de care, poate, nici nu sunt constient. Ca o stare sau o problema sa plece de la mine, intai de toate trebuie sa decid ca ii dau voie sa plece. Vizualizez cum problema pleaca dupa ce inspir si expir profund. Ma eliberez de nevoia de a avea aceasta stare doar ca sa pot primi beneficiul. Stiu ca pot primi beneficiul si altfel.

HOROSCOP GEMENI MA INALT DEASUPRA TUTUROR LIMITARILOR



HOROSCOP Mesajul : De fiecare data cand intalnesc o problema dificila in viata mea, imi folosesc experienta ca sa invat si sa fac progrese. Viata este ca un joc pe computer. Esti la un nivel, aduni puncte sau monezi, treci de anumite provocari, ai anumite impliniri, dupa care treci la urmatorul nivel care este la fel. Dupa ce inteleg acest mecanism, renunt sa ma mai plang de anumite provocari ce apar pe drum, in schimb aleg sa le privesc detasat ca sa am acces la solutii.



