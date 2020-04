Horoscop 18 aprilie. Berbecii au succes, Scorpionii trebuie să scape de regretele trecutului

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – NAUTHIZ (cu fata in sus). Ca sa ai succes, este nevoie mai intai sa faci mici sacrificii, exact asa cum maestrii de sah trebuie sa isi sacrifice unele piese ca sa castige jocul. Tine de sarcinile curente, ai rabdare si lucrurile vor iesi bine. Nu te ingrijora despre viteza lucrurilor, un ritm mai lent iti va permite sa ai timp sa vezi ce este in jurul tau.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Acum este un timp pentru incredere in tine, o oportunitate sa incerci lucruri noi si sa explorezi noi directii din calatoria ta prin viata, in care fie faci actiuni noi in directii noi, fie faci acelasi tip de actiuni dar cu o gandire noua. Daca te-ai ingrijorat in ultimul timp, acum este momentul sa iti recapeti controlul si sa lucrezi spre rezultatele pozitive pe care le doresti.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – WUNJO : Runa Wunjo este runa bucuriei. Bucuria este o energie comuna si la indemana, insa, aici, runa fiind invers, ti se sugereaza ca este posibil ca singur sa iti tii bucuria la distanta, fiind intr-o stare de singuratate. De ce alegi sa fii separat ? Da-ti voie sa simti bucuria. Totodata, aceasta runa este si simbolul zeilor si perfectiunii. Mesajul runei intoarse este un semnal ca te poti simti separat de divinitate fapt ce este doar in mintea ta. Divinitatea e in tine, cu tine si in preajma ta. Deschide-ti portile ferecate si conecteaza-te cu ea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.