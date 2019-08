HOROSCOP 18 august 2019. Berbecii sunt încăpățânați, Gemenii își mențin cu greu echilibrul emoțional

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 18 AUGUST 2019; incepand de astazi, planeta Marte, a patra planeta de la Soare, care raspunde in astrologie de energie, impuls, actiuni si “a face” paraseste zodia stralucitorului Leu si intra in Fecioara pana pe 4 octombrie. Energia Marte in Fecioara este perfecta pentru ce avem nevoie la inceput de toamna, chiar daca acopera si ultimele doua saptamani de vara cand inca am mai dori stare de vacanta. Insa ea ne acomodeaza cu sezonul toamnei in care muncim eficient si focusat si culegem roade pe masura.

HOROSCOP Marte este planeta lui “a face” iar Fecioara este zodia despre “a face eficient”. Cand Marte se muta in Fecioara, devenim capabili sa vedem unde avem de inlaturat erorile in propria munca pentru a avea randament si a face totul cat de repede se poate.

Marte si Fecioara par foarte diferite la suprafata. Marte este direct, impulsiv si nerabdator, in timp ce Fecioara este atenta, practica si orientata pe detalii. Cu toate acestea, cele doua au in comun o agerime care poate fi combinata ca sa ne creasca productivitatea.

HOROSCOP Atacurile critice pot fi frecvente acum, pentru ca Marte are o energie de razboinic ce ataca cu usurinta, iar Fecioara critica pentru ca asa este ea, chiar daca nu o face cu rea intentie. De aceea, pentru noi va fi usor sa fim carcotasi si sa ne exprimam agresiv.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Conjuncturile astrale ale zilei ce implica schimbarea zodiei gazda din Leu in Fecioara pentru Marte, planeta energiei si actiunii, se poate simti pentru tine ca si cum pentru fiecare actiune tu ai o rezistenta. Cu cat esti insa mai incapatanat, cu atat iti va fi mai greu sa progresezi. Treaba ta in lume este si sa o infuzezi cu spiritul jucaus in orice situatie. Reaminteste-le oamenilor ca suntem in aceasta viata impreuna, cu tot ce contine ea. Trebuie sa facem fiecare tot ce putem mai bun, nu sa fim unii impotriva altora.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Ai face bine sa iti disciplinezi actiunile azi si sa iti mentii un nivel cerebral si mai putin patimas. Pot aparea unele evenimente neasteptate, asa cum mai apar dealtfel in viata, care sa iti provoace autoritatea deja stabilita. Nu sari in concluzii pripite. Asigura-te ca aduni faptele inainte de a actiona. Nu te supara si nu te retrage in grota ta. Daca nu actionezi, o vor face altii in locul tau si nu stii ce va iesi.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Conjuncturile astrale ale zilei ce implica schimbarea zodiei gazda din Leu in Fecioara pentru Marte, planeta energiei si actiunii, te face sa tii cu greu echilibrul situatiilor si starilor. Ia totusi in serios acest aspect al echilibrului pentru ca ai nevoie de el. Poti fi arbitrul situatiilor in care vechiul se infrunta cu noul. Profita de oportunitati, asigura-te ca iti urmaresti noile scopuri si foloseste-ti puterile de comunicare pentru a ajuta la restabilirea armoniei.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.