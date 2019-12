HOROSCOP 18 DECEMBRIE. Racii au o zi plină de evenimente, Peștii văd doar haos în jurul lor

horoscop-18-decembrie-356020.html">HOROSCOP 18 DECEMBRIE. Suntem ajutati de Luna in Fecioara sa ne organizam si sa ne ocupam de toate maruntisurile pe care le facem ca pregatire pentru aceasta frumoasa sarbatoare. Fa-ti acum toate treburile pentru ca de maine energia se schimba, situatia se infierbanta. Luna se indreapta spre o cuadratura cu Soarele inca in Sagetator si ne cere sa ne schimbam felul in care gandim. Este vremea sa schimbam o perspectiva cu o alta, noua, incurajatoare, sa luam ce am invatat pana acum si sa umplem toate detaliile imaginii mari de ansamblu a vietii fiecaruia.

HOROSCOP 18 DECEMBRIE. Acum totul este despre imaginea de ansamblu. Dar ca ea sa fie armonioasa, noi trebuie sa o umplem cu detalii armonioase de care ne ocupam zi de zi, prin cum gandim, cum simtim si ce facem. Tu esti in armonie cu tine?

HOROSCOP 18 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi te poate incerca o stare de modestie dar si tendinta de a actiona total non egotic ci spre binele altora, dezinteresat. Te afli la capatul de a da. Iti poti sacrifica timpul, banii sau chiar mancarea pentru a satisface pe altii. Oamenii te vor respecta pentru aceste actiuni ale tale. Daca simti sa fii asa, nu te infrana. Omenirea are nevoie si de aceasta componenta a inimii tale.

HOROSCOP 18 DECEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi pot aparea situatii ce te pot tenta sau forta sa actionezi impulsiv. Este timpul insa sa fii constient de ce simti si care iti sunt impulsurile ca sa le abordezi in cunostinta de cauza, fie ca vrei sa ai spirit razboinic, fie ca nu. Fii protector cu copiii tai sau cu cei mai mici ca tine. Vei socializa cu usurinta cu oricine in societate si vei fi surprins de primirea calduroasa de care vei avea parte.

HOROSCOP 18 DECEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Noi orizonturi se deschid in fata ta. Un talent pe care mereu l-ai tratat doar ca pe un hobby poate deveni ceva mai mult si vei putea face bani muncind ceea ce adori sa faci. Se anunta noi dezvoltari pe fiecare plan in care apar idei noi care iti pot schimba complet cursul vietii. Vei experimenta momente de mare satisfactie.

