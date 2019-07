HOROSCOP 18 IULIE. Fecioarele au parte de romantism, Scorpionii sunt tensionați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 18 IULIE. Iata horoscopul zilei de azi JOI 18 IULIE 2019; am trecut de eclipsele verii dar efectele lor se vor intinde pe maxim 6 luni de acum incolo, deci sa fim cu ochii pe ce ne scoate in cale Universul ; Venus care inca e in Rac pana saptamana viitoare a fost ieri in opozitie cu durul Saturn si ne-a dat unele teme de gandire in relatiile noastre, insa astazi este in trigon cu visatorul Neptun retrograd. Aceasta este o veste buna si ne aduce un aer de usurare mult necesar dupa ultimele zile de evenimente astrale.

HOROSCOP 18 IULIE. Trigonul de azi Venus – Neptun este perfect pentru romantism, relaxare si visat cu ochii deschisi. In afara ca avem chef sa avem fantezii despre iubitul ideal, poti sa pui mana pe un proiect creativ si sa ai mare succes sub aceasta influenta. Tranzitul favorizeaza cantatul dar orice creativ poate duce la un rezultat incantator.

HOROSCOP 18 IULIE. Starea ta de compasiune si dorinta de a-i servi si ajuta pe ceilalti va fi trezita si amplificata. Este un context bun sa ne implicam in orice fel de caritate sau organizatii care ii ajuta pe cei mai putin norocosi sau animalele aflate in pericol. Aceasta dorinta dr a ajuta poate duce si la activism politic, dar nu proteste stradale pentru ca este o energie a compasiunii, empatiei si simpatiei.

HOROSCOP 18 IULIE. Viata amoroasa are de castigat din aceasta combinatie frumoasa Venus Neptun cu o tandrete crescuta. Nu este o energie de sex incins si pasional cat de atingeri blande si senzuale. Conectarea cu partenerul la nivel spiritual este mult mai important, de aceea sexul tantric este cel indicat. Alt mod de a beneficia ce acest tranzit este vizionarea de filme, vizite cu prietenii care nu se simt in cea mai buna forma si infrumusetarea imprejurimilor in care traiesti.



HOROSCOP 18 IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Multe proiecte de terminat si sarcini de facut intr-un timp limita pot pune mare presiune pe tine Berbecule, dar determinarea ta este cea care te va face sa incerci sa realizezi chiar si imposibilul. Nu te mai zbate sa faci totul de unul singur. Cere si tu putin ajutor. Exista destui dispusi sa ti-l ofere. Poti sa ajungi la rezultatul final fara sa te extenuezi din cale afara. Ai nevoie de relaxare si esti singurul care si-o poate acorda.

HOROSCOP 18 IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te-ai descurcat bine in ultimul timp dar astazi se prea poate sa te simti mai focusat ca oricand. Calea in fata ta pare clara si bine definita acum. Iti anticipezi viitorul cu motivatie. Poate iei in calcul o calatorie in strainatate sau chiar participarea la unele cursuri pentru a-ti creste specializarea. Este o zi buna pentru cercetari pe domeniul tau si pentru a-ti finaliza planurile.

HOROSCOP 18 IULIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poate sa apara in calea ta un fel de intelegere sau bonus pe care le anticipai de mult timp iar acest fapt iti va aduce o mare stare de satisfactie. Poate vrei sa sarbatoresti. Daca participi la o reuniune sociala aparuta spontan, este o idee buna si te vei relaxa cu placere. Nu fii surprins daca vei fi coplesit de multe vise foarte vii. Noteaza-le pentru ca subconstientul iti da o mana de ajutor.

