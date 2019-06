HOROSCOP 18 IUNIE. Berbecii sunt anxioși, Taurii au parte de experiențe fantastice

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 18 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 18 IUNIE 2019; sentimente suprimate pot iesi la suprafata si nu ne dam seama de ele pana cand nu ne auzim vorbind. Este din pricina intalnirii dintre Mercur si Marte, doua energii puternice, in emotionalul Rac unde sunt ambele acum. Din fericire, primim ajutor de la sextilul Saturn – Neptun ce are loc azi a doua oara pe 2019 dupa cel din 31 ianuartie. Este o zi pentru magie practiva si pentru a-ti pune mintea sa lucreze pentru a-ti securiza si intari planurile. Aceste astre te fac sa fii foarte motivat, entuziasmat si pus pe actiune. Iar Luna in Capricorn da o mana de ajutor consistenta pe a duce planurile la implinire.

HOROSCOP 18 IUNIE. Astazi, daca asculti cu atentie, vei vedea cat de departe ai ajuns cu transformarea imaginatiei tale in viata reala. Cand constientizezi asta, prinzi aripi sa zbori dar nu actionezi orbeste si nu doar vorbesti despre lucrurile pe care le doresti in viitor. Actionezi inteligent, despre asta este vorba azi. Ba chiar capeti si noi idei pe care deja stii cum sa le pui in practica si ce tip de munca este implicata pentru a reusi.



HOROSCOP 18 IUNIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Focul din stomacul tau se incinge si te poti gasi in situatia de a fi anxios sa dovedesti un punct de vedere important pentru tine. Sa nu fii surprins daca ajungi sa te ciondanesti cu cineva din acest motiv daca nu alegi pacea. Fii atent sa nu te lasi convins de modul de gandire al cuiva fara sa cercetezi inainte ca sa vezi exact ce spune persoana si ce vrea de fapt de la tine. Sfat : Respira adanc mai des si asta te va ajuta sa capeti si mentii calmul necesar pentru orice situatie.

HOROSCOP 18 IUNIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Experiente fantastice sunt pregatite pentru tine azi cat timp ramai conectat si prezent la tot ce se intampla in jurul tau. Situatiile sunt coapte pentru tine ca sa iti asumi un ro de lider. Nu fii ezitant sa faci o miscare majora dar nu fii surprins nici daca altii se pot supara si li se zburatacesc penele. Cel mai probabil va fi multa vorbarie dar nu multa negativitate atintita asupra ta. Ai culoar verde. Sfat : Incepi sa vezi clar pe tertmen lung si sa ai o perspectiva mai buna. Iti controlezi bine emotiile si vei castiga energie. Te vei simti in forma mai buna daca te ingrijesti mai bine de rezervele tale de energie.

HOROSCOP 18 IUNIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o zi buna sa iti folosesti magia de vindecare. Natura ta umana este plina de compasiune si ai atingere delicata. Creezi armonie acolo unde mergi. Azi ai putea interactiona cu unii prieteni ce trec prin unele provocari personale. Poate doresti sa le oferi sfaturi ajutatoare. Cand vrei esti un psiholog innascut si iti place sa ii asisti pe oameni oferindu-le solutii practice asa cum numai tu le vezi. Sfat : radarul tau emotional este foarte treaz si te face sa fii selectiv. La cate se intampla in jurul tau, oricata lume iti cere ajutorul si prezenta, lasa-te ghidat de dorinta ta. La nevoie, fii si singur pentru ca energia ta are nevoie.

