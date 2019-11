HOROSCOP 18 NOIEMBRIE. Berbecii au parte de oportunități, Vărsătorii sunt creativi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 18 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 18 NOIEMBRIE 2019; sa ne inseninam, azi Luna este in Leu si e si ultima zi de Mercur retrograd pe acest an. Luna in Leu ne indeamna sa privim viata ca prin ochii de copil. Leul este marele copil al zodiacului si simbolizeaza micul copil din tine care se vrea a fi fericit si lipsit de griji.

HOROSCOP 18 NOIEMBRIE. Mercur este pe ultima suta de metri de tranzit retrograd, pregatindu-se sa revina la miscarea directa. Ultimul retrograd 2019 al lui Mercur ne sustine schimbari care inca pot fi necesare si care au legatura cu revizitarea si indreptarea trecutului. Sa o luam incet, nervii pot fi intinsi. Daca avem de muncit mult, sa o facem distractiv si cu stare de spirit buna. Sa ne intalnim cu oameni, sa participam la evenimente, sa lasam detaliile enervante pentru alta data.

Ziua este electrizanta si pentru ca Luna in Leu are o oarecare intalnire cu Uranus si nu prea ne indeamna la rutina obisnuita. Ne dorim ceva diferit. Da-ti libertatea de a vedea ce se iveste la orizont in acest sens !



HOROSCOP 18 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ziua poate avea un aer confuz in care apar si opinii care se bat cap in cap dar si oportunitati diferite ce apar de peste tot. Desi unele forte te trag in varii directii, incearca sa nu analizezi in exces sau sa faci pe plac tuturor. In schimb, daca iti urmezi propria inima se poate dovedi a fi cel mai bun lucru pentru tine, chiar daca nu realizezi pe moment.

HOROSCOP 18 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este o zi foarte buna sa fii aventuros. Norocul iti zambeste si iti apare belsug oriunde mergi si nu ai cum sa dai gres. Daca doresti sa investesti, e o zi buna pentru asa ceva. Te poti astepta sa iti intalnesti o mare iubire in mod neasteptat. Fii atent cu sanatatea, poti fi predispus la raceli, tuse si slabirea imuntatii din pricina oboselii. Ai grija de tine.

HOROSCOP 18 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca intelegi ca o mana de ajutor iti prinde bine, este excelent pentru tine. Un bun prieten sau un mentor te pot sustine sa iti stabilizezi o pace a mintii si actuala pozitie in viata ca sa stai cat mai departe de stres mental. Schimbarile care au venit spre tine capata mai mult sens si vei incepe procesul de a le accepta si pune in practica. Nu iti lasa egoul sa iti stea in calea necesitatilor practice.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.