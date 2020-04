Horoscop 19 aprilie. Berbecii se bucură din plin de ziua de azi, Leii au parte de multă agitație

Soarele in Taur semnifica un timp in care primavara este bine instalata in drepturi totale si lumea noastra este in deplina inflorire. Este TIMPUL sa incetinim constient motoarele – de actiuni, de ganduri, de planuri – ca sa ne delectam cu placerile lumii prin cele cinci simturi. Este timpul sa ne bucuram de fiecare moment si sa sarbatorim pur si simplu faptul ca suntem in viata ! Asa cum poetul francez Baudelaire reamintea cu intelepciune : „O multitudine de delicii mici constituie fericirea.”

Horoscop 19 aprilie. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sunt mari sanse sa te bucuri din plin de ziua de azi. Ai facut multe schimbari in ultimul timp si simti nevoia de reasigurari ceea ce iti va aduce ziua. Poate te-ai temut sa nu iti pierzi unii prieteni sau chiar pe tine insuti in aceste schimbari. Poate te-ai temut ca partenerul nu va fi in stare sa te inteleaga. Dar azi ai stralucire si esti plin de speranta pentru maine. Cine ar putea sa reziste unui spirit asa de iubitor si luminos ?

Horoscop 19 aprilie. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poate ca esti frustrat de cei care au atitudini pompoase si minti infatuate. Poate ca esti doar gelos pe alti oameni care primesc o atentie pe care simti ca o meriti si tu. Daca simti ca acesta este cazul tau, afirma-te. Realizeaza ca este perfect in regula sa te ridici si sa canti din propriul tau instrument. Ai tot dreptul sa te simti mandru/mandra de cine esti si sa lasi lumea sa stie ca ai multe de impartasit.

Horoscop 19 aprilie. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ziua de azi se anunta a fi o surpriza placuta pentru tine. Cauti dovezi ca esti pe drumul bun spre departamentul romantic al vietii tale chiar daca esti deja pe drumul bun. Iti doresti sa scapi de norul innegurat si neclar ce a fost peste tine in ultimele saptamani. Sa stii ca zile optimiste te asteapta deci moralul este in crestere. Bucura-te de noua dispozitie senina si insorita.

