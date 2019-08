HOROSCOP 19 AUGUST. Scorpionii se simt presați, Gemenii sunt tensionați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 19 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 19 AUGUST 2019; incepe saptamana in care cuvantul de ordine, astrologic vorbind, este Fecioara. Indiferent daca esti in aceasta zodie sau nu, daca iti este ascendent sau nu, ori cate planete ai la nastere in Fecioara, ai face bine sa te acomodezi cu energia harnica, eficienta, extrem de muncitoare si tipicara a acestei zodii pentru ca nu mai putin de 4 planete vor fi gazduite de ea. Ieri, Marte, planeta energiei, actiunii, impulsurilor, planeta lui “a face” a intrat in Fecioara pana pe 4 octombrie. In aceasta saptamana, Venus planeta iubirii, relatiilor si banilor va intra in Fecioara iar dragostea ta va cunoaste schimbari pragmatice si practice.

HOROSCOP 19 AUGUST. Pe 23 august, Soarele iese din stralucitorul Leu si intra in Fecioara si peste alte cateva zile, Mercur, planeta comunicarii si gandirii se va duce in Fecioara.

HOROSCOP 19 AUGUST. Nu doar ca vom actiona ca o eficienta Fecioara, dar vom si gandi asa, vorbi asa, simti asa. Cu 4 planete in Fecioara, sufleca-ti manecile pentru ca vei avea treaba ! Vei si culege rezultate extraordinare daca te lasi condus de acest flux urias de energie. Atentie insa la critici si la atacurile mentale, verbale si fizice ce au la baza impulsuri de critica sau autocritica. Prea mult perfectionism si obsesia de a face totul impecabil nu e bun. Dar asta vei descoperi pe drum.

HOROSCOP 19 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Un conflict intre obligatii de cariera si de viata casnica pot aparea azi. Te poti simti lipsit de putere, deci te simti iritat. Incearca sa gandesti clar si sa gasesti o solutie concreta pentru stresul tau, apoi actioneaza. Evita tentatia sa te certi cu altii. Du-te sa faci miscare fizica pe seara, indiferent daca este vorba de mers, alergat, dansat. Important este sa iti elimini astfel frustrarea.

HOROSCOP 19 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mai mult ca sigur, astazi te vei simti in mod special energic. Dar fii atent la o frustrare sau iritare crescuta care te pot tenta sa te certi cu prieteni, copii sau partener. In zile ca acestea, ai putea face mai multa miscare fizica pentru eliberarea energiei. Aceasta produce endorfine ce depasesc stresul.

HOROSCOP 19 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Munca suplimentara si stresul rezultant impreuna cu o stare nervoasa iti pot induce o anumite tensiune si durere de cap. Ar fi o idee buna sa iti incepi ziua domolindu-ti propriul ritm si concentrandu-te doar pe sarcinile cele mai presante. Nu iti face griji daca trebuie sa lasi altele pentru mai tarziu. Exista sanse ca altii din jur sa fie implicati in certuri mai aprinse. Stai deoparte. Daca te bagi, vei fi si mai stresat.

