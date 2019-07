HOROSCOP 19 iulie 2019. Berbecii au probleme în cuplu, Gemenii găsesc soluții la toate problemele

HOROSCOP. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 19 IULIE 2019. Mercur planeta comunicarii, a gandurilor si a calatoriilor scurte este retrograd, pentru a doua oara in acest an. De astazi, el intra in Rac, parazind zodiac Leu unde a fost de cand a intrat in stationare retrograda din 7 iulie.

HOROSCOP Iata cum influenteaza Mercur retrograd in Rac amorul pentru fiecare zodie in parte.

Iata previziunile in amor pentru fiecare zodie:

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP In relatia de cuplu exista cateva probleme care trebuie discutate cu partenerul. Nu incerca sa pretinzi ca lucrurile sunt ok pentru ca odata cu trecerea timpului nu vor disparea de la sine ci se vor agrava. Daca esti singur trebuie sa alegi daca este mai bine sa ramai asa sau sa ai alaturi o persoana care nu-ti impartaseste idealurile si visele.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Esti nelinistit si nesigur in legatura cu relatia ta de cuplu si din aceasta cauza ai putea face miscari neinspirate. Mai bine te relaxezi si vorbesti cu jumatatea ta. Spune-i cum te simti si vei vedea cum partenerul tau va proceda la fel. Nu fi egoist pentru ca o astfel de atitudine nu face dacat sa scoata tot ce e mai rau din tine.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Este o zi potrivita pentru a lua decizii. Poti gasi cu usurinta solutii la toate problemele care s-au abatut asupra relatiei voastre. Ai grija totusi: in loc sa arati cu degetul si sa-ti critici jumatatea mai bine ii spui cum te simti pentru a gasi un punct de pornire comun. Trebuie sa-ti schimbi tacticile daca vrei sa obtii rezultate diferite.

