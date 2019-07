HOROSCOP 19 iulie 2019. Berbecii se apucă de renovări în casă, Gemenii au o idee să facă bani

HOROSCOP Iata horoscopul zilei de azi VINERI 19 IULIE 2019; Mercur planeta comunicarii, gandurilor si calatoriilor scurte este retrograd, asa cum stim, a doua oara pe acest an. De astazi, el intra in Rac in loc de Leu unde a fost de cand a intrat in stationare retrograda din 7 iulie.

HOROSCOP Mercur ramane in Rac pana pe 12 august cand va reveni in Leu, iar din retrograd iese la finele lunii. De acum, vom fi mai preocupati sa ne procesam emotii peste care am trecut pe repede inainte in luna iunie cand Mercur a mai fost in Rac dar si relatia cu cei dragi, despre asta este Racul. Mercur retrograd in Rac ne repune sa vizitam aleea amintirilor emotionale si sa scapam de greutati sufletesti pentru ca trebuie sa ne indreptam mintea spre directii mai usoare de viitor.

HOROSCOP Luna este in Varsator toata ziua iar pe seara intra in Pesti, pregatindu-ne pentru un weekend visator si linistit de care avem nevoie dupa apele tulburi ale eclipsei. Luna in Varsator ne da starea de libertate necesara ; nimeni sa ne spuna ce avem de facut, nimeni sa ne lege si sa ne retina. Eclipsele au ramas in urma, am trecut de ce a fost mai greu. Nu lua decizii importante, nu face anunturi importante pentru ca oricum mai nimeni nu le va retine pe termen lung. Doar relaxeaza-te pentru ca meriti.

HOROSCOP Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP De azi pana pe 31 iulie, Mercur retrograd calatoreste inapoi prin Rac si te poate face sa revizitezi ceva ce faceai sau gandeai in luna iunie in legatura cu viata ta de acasa. Poate vei reconsidera un proiect de imbunatatire a spatiului de acasa pe care l-ai lasat deoparte sau vei reactiva o conversatie cu un membru de familie pentru a intelege mai bine ce vroia persoana sa spuna. Mai mult, curiozitatea despre trecut te poate impinge sa cercetezi tiparele emotionale din familie, relatiile si traditiile din interiorul clanului tau familial pe care l-ai preluat. Ce ai dori sa stii, Berbecule ?

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP De azi pana pe 31 iulie, Mercur retrograd calatoreste inapoi prin Rac si te poate indemna sa revizitezi pe ce erai focusat intelectual la finele lunii iunie. Este o perioada excelenta sa analizezi si sa discuti un aspect pentru a avea intelegere deplina despre ce este vorba. Deasemenea, poti lua in calcul sa duci la urmatorul nivel cunoasterea ta despre un anumit subiect intelectual. Daca iti faci planuri noi in acest sens, diminuezi riscul de a face revizii pe parcurs ulterior.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP De azi pana pe 31 iulie, Mercur retrograd calatoreste inapoi prin Rac si te poate indemna sa revizitezi un subiect financiar ce ti-a stat pe cap la finele lunii iunie. Poate ca esti motivat sa analizezi idei de a face bani sau oportunitati care au aparut pe durata acelui timp, ca sa descoperi ceva important peste care ai trecut. Mai mult, este un timp ideal sa analizezi ce atitudine ai despre situatia ta financiara ca sa elimini orice blocaje pe care le ai despre veniturile tale, cum sa le cresti. Poate ca te afli in gandire despre lipsa a ce nu ai in loc de gandire despre recunostinta despre ceea ce ai.

