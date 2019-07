HOROSCOP 19 iulie 2019. Mesaje de la Arhanghelul Mihail pentru zodii. Berbecii își aud propriul adevăr, Gemenii trebuie să se ferească de bârfe

HOROSCOP. Iata pentru VINERI 19 IULIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Arhanghelul Mihail este foarte puternic, fiind coordonatorul tuturor arhanghelilor si fiintelor de lumina. El are rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “Cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

HOROSCOP De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

HOROSCOP Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

HOROSCOP Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

HOROSCOP BERBEC ONESTITATE – AI NEVOIE SA ITI AUZI PROPRIUL TAU ADEVAR

HOROSCOP Arhanghelul Mihail iti cere sa fii total sincer cu tine insuti. Este timpul sa te pui pe tine pe primul loc.

HOROSCOP Iti este inmanata sabia simbolic de catre Arhanghelul Mihail ca un strigat pentru o actiune definitiva. Acum este timpul perfect sa iti inventariezi viata si directia incotro se indreapta. Arhanghelul Mihail a fost martorul actiunilor tale de sacrificiu de sine. El iti intelege obligatiile si responsabilitatile si este martor cat de mult ii iubesti si iti pasa de cei din jur. Insa este timpul sa examinezi si sa redefinesti ce iti doresti sa obtii si care este scopul vietii tale. Arhanghelul Mihail sta alaturi de tine acum, in timp ce te afli la o rascruce a vietii. El iti cere sa fii brutal de sincer cu tine si sa alegi directia care este cea mai sincera fata de binele tau inalt. Inainte de a lua decizii in care directie sa o apuci, Arhanghelul Mihail iti reaminteste ca posezi darul divin de liber arbitru, chiar daca oricum beneficiezi de sustinerea si ghidarea sa pentru a fi deplin informat. Planul divin pentru tine este acela de a-ti urma calea pe care inima ta canta si sufletul danseaza : pentru ca Sinele tau sa fie adevarat.

HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : activeaza-ti iubirea de sine, respectul de sine / elimina autosabotajul, atitudinea de salvator, angajamentele necerute sau pe care nu le poti sustine / apare o noua cariera, un nou proiect creativ / ierti sau esti iertat / faci alegeri bune privind sanatatea si starea de bine / iti urmezi inima / iti asculti visele si sperantele / o dorinta lunga de o viata se va implini / ti se face dreptate.

HOROSCOP Rugaciune : Arhanghelul Mihail, eu stiu ca Sinele meu inalt ma va ghida spre deciziile corecte. Am incredere ca pot lua acum decizii destepte si bune pentru mine. Iti multumesc ca ma sustii sa imi ating potentialul si il onorez permitandu-mi sa fiu unic eu. Sunt intelegator si sincer fata de mine pentru ca merit iubire si toate lucrurile bune. Multumesc !

HOROSCOP TAUR SUNET VINDECATOR – REECHILIBREAZA-TE SI RELAXEAZA-TE

HOROSCOP Arhanghelul Mihail iti sugereaza sa folosesti puterile de vindecare ale sunetului pentru a-ti echilibra cheakrele si campurile de energie.

HOROSCOP Sabia si scutul sunt simboluri puternice oferite tie de Arhanghelul Mihail ca instrumente de eliberare de stres. Sunetul magic are puterea sa restaureze echilibrul in centrii de energie ai corpului si in campurile aurice dar poate induce si stari de pura relaxare si pace. Relaxarea este starea naturala, ea este absenta tensiunii din corp. Tensiunea din corp este pur si simplu “stransoarea” simtita in muschi din cauza contractiei cauzata de stres. Tensiunea este una din barierele majore care a venit intre tine, intelepciunea ta inalta si capacitatea ta de pura bucurie. Permite Arhanghelului Mihail sa te ghideze spre sunetul de care ai nevoie ca sa inlaturi tensiunea din organism. Un sunet de echilibru poate fi obtinut ascultand o varietate de instrumente cum ar fi bolurile cantatoare, tobele. Poti fi ghidat sa cumperi una din acestea sau chiar un CD cu aceste sunete. Lucrul frumos din ascultarea acestor instrumente este ca fara instruire poti obtine beneficiul lor oricand. Arhanghelul te poate calauzi si sa folosesti muzica in casa, masina, loc de munca. Muzica are puterea de a induce stari de relaxare si pace, transportandu-te in locuri cu minuni si frumuseti uluitoare, incarcandu-ti astfel nivelele de energie.

HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : nu apleca urechea la barfe / asculta de calauzirea ingerilor / primesti intelepciune prin limba divina aurie / asculta de un prieten drag inimii tale / asculta si alte opinii / mentine urechile deschise pentru oportunitati / asculta si primeste cu bucurie vestile bune / fa meditatii pentru vindecarea sufletului si pentru echilibrarea ceakrelor.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa am ceakrele aliniate si echilibrate. Acum ma echilibrez prin puterea vindecatoare a sunetului. Corpul meu si campurile de energie sunt in totala armonie gratie ajutorului tau. Iti multumesc ca ma mentii in acest echilibru pentru a-mi mentine puterea personala.

HOROSCOP GEMENI Crede si ai incredere

Pentru a rezolva aceasta situatie, trebuie sa crezi ca totul este vindecat si intregit chiar acum. Pe masura ce credinta devine mai puternica, se va deschide usa solutiilor divine. Increderea va permite mintii si trupului sa se relaxeze, marindu-ti energia si forta creatoare – doua calitati care se vor dovedi deosebit de utile pentru tine.

HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Situatia care te preocupa va avea un rezultat fericit / Gandirea potrivita iti va aduce mai repede rezultatul dorit / Lasa grijile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor / Ai incredere in tine insuti dar si in persoana la care e gandesti acum.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog vino in visele mele si inlocuieste teama cu credinta si cu incredere. Umple-ma cu tarie, curaj si incredere.

