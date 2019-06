HOROSCOP 19 IUNIE. Gemenii se ceartă pe bani, Berbecii trebuie să evite stresul

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 19 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 19 IUNIE 2019; astazi este acea zi fierbinte cu energii puternice la care trebuie sa fim atenti, asa cum a fost prezentat in horoscopul saptamanl general. Astazi, Mercur si Marte, cele doua planete responsabile cu ganditul si vorbitul, respectiv cu actiunea, energia, impulsul, sunt ambele in opozitie cu Pluto retrograd in Capricorn. Tot in Capricorn este si Luna azi. Conversatiile pot deveni foarte aprinse si pot avea puterea sa iti schimbe viata. Cuvintele te pot transforma. Confruntarile iti pot scoate la iveala spiritul, inteligenta si gandirea creativa. Nu este timpul sa fii o ratusca plutitoare pe apa. Lupta pentru ideile tale ! Fii persuasiv ! Exista o putere incredibila de transformare chiar sub ochii tai. Apara-ti ideile si intra in batalie, la nevoie, alaturi de Mercur si Marte.

HOROSCOP 19 IUNIE. Daca esti Gemeni sau Fecioara, zodii coordonate de Mercur, ziua de azi are intensitate dubla pentru tine. planurile, cuvintele si ideile se intalnesc cu o forta de neoprit, mai ales daca esti provocat. Dar e foarte bine sa fii provocat pentru ca asa iti iese puterea la iveala. Ziua nu este pentru cei slabi si moi. Daca ai o idee grozava de comunicat, o conversatie de purtat, o prezentare de facut, fii pregatit pentru un auditoriu mai dur. Indiferent de castigi sau pierzi, experienta te va transforma. Luna in Capricorn iti va sustine puterea si atitudinea. Pregateste-te pentru constientizarea pe care aceasta zi ti-o poate aduce !



HOROSCOP 19 IUNIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energii cosmice intense iti pot agita o relatie. Mercur si Marte-coordonatorul tau in zona parteneriatelor sunt in opozitie cu potentul Pluto ce are o energie a la Darth Vader din Razboiul stelelor si asta iti poate activa orice fel de stres pe care il simti fata de partener amoros, prieten apropiat sau partener de afaceri. Este cu atat mai adevarat daca deja exista o problema in relatie. Pluto scoate la iveala sentimente ascunse sau suprimate ca sa iti dea oportunitatea sa vezi si infrunti ce te deranjeaza. Provocarea este sa fii conectat cu sensibilitatea ta daca ai nevoie sa te confrunti cu cineva la care tii. Daca esti singur, pot iesi la lumina sentimente puternice despre faptul ca esti pe cont propriu.

HOROSCOP 19 IUNIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai nevoie sa fii cu ochii pe modul tau de a gandi ca sa te mentii pe linia de plutire. Un conflict cosmic ce implica pe Mercur, Marte si Pluto poate sa iti activeze destul de mult stres mental. Stresul poate rapid sa creasca intr-o atitudine negativista care te va cuprinde cu totul ca o panza. Provocarea principala este sa eviti sub orice forma sa te critici pe tine insuti. Ca sa eviti sa o iei in jos pe panta negativitatii, ramai constient de gandurile tale, in special daca acestea suna a critica de sine. Nu iti este permis sa nu fii bland cu tine insuti, Taurule ! Partea buna a acestui tranzit este ca iti poate iesi la lumina un aspect al vietii tale la care chiar e bine sa te uiti.

HOROSCOP 19 IUNIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Atitudinea ta despre bani este acum in lumina zilei. Mercur, coordonatorul tau, si Marte aflat in zona ta de bani sunt in coliziune cu potentul si intunecatul Pluto si pot activa o lupta de putere pe tema finantelor tale. Conflictul poate fi cu partenerul tau pe care il poti acuza de prea multa cheltuiala sau cu tine insuti daca esti critic cu privire la cati bani aduci. In principal, aceasta influenta te va face constient de orice lipsa de putere pe care o simti in abilitatea ta de a crea abundenta. Te-ai putea si infuria din acest motiv. Partea buna este ca, avand negativitatea in fata ta, vei avea oportunitatea sa o transformi. De exemplu, daca faci o lista cu binecuvantarile tale vei simti o ajustare puternica a energiei.

