Horoscop 19 mai. Berbecii au sentimentul că avansează, Gemenii au parte de evenimente neașteptate

Soarele este in Taur, inca, iar Luna in Berbec, doua semne zodiacale emblema ale incapatanarii. Berbecul nu sta pe loc ca sa te hotarasti ce vrei. Taurul, semn de pamant, incearca sa te convinga ca gresesti. Cam greu se iei decizii rapid sub aceste auspicii.

Luna face sextil cu Venus si aduce influente romantice in relatia de cuplu. Atentie, insa, la ceea ce spui mai spre seara, intrucat Pluto si Jupiter se apropie de Luna in Berbec, facandu-l si mai “impulsiv”. Noroc ca Luna se alinieaza cu Nodurile Lunare, proaspat intrate pe axa Gemeni-Sagetator si ai sansa sa te reconectezi cu oameni dragi.

Horoscop 19 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Astazi poti avea sentimentul ca avansezi impotriva fluxului curentului de apa. Mai mult ca sigur aceasta este rezultatul unor aspecte adanci din tine. Unele din aceste emotii au legatura cu tensiunea constanta dintre vechi si energiile noi ce vin cu asalt in lumea ta. Aceasta este una din acele zile in care lucrurile ies la suprafata. Bucati din fiinta ta interioara iti sar in ochi sa le vezi, accepti, integrezi, vindeci.

Horoscop 19 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Astazi ai abilitatea de a face o constientizare si schimbare importanta in oricare proiect lucrezi indiferent de domeniu. Incearca sa nu te lasi prea mult perturbat de emotiile ce te pot lasa cu o stare de greutate. Umple-ti ziua cu o portie de gandire neconventionala. Incearca sa adopti o atitudine proaspata, noua despre orice doresti sa realizezi. O perspectiva noua este tot ce ai nevoie ca sa iti faci ziua minunata.

Horoscop 19 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Evenimente neasteptate pot tasni din senin si te pot da intr-o parte. Ai putea avea sentimentul ca sunt amenintari la tot pasul aparute din neant al caror unic scop este sa te enerveze. Incearca sa mentii o atitudine stabila si gandeste-te sa integrezi aspecte neconventionale in rutina ta zilnica. Morisca nebuna a activitatilor zilei iti pot agita emotiile. Nu te lasa frustrat de lucruri pe care nu le poti controla.

