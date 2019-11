HOROSCOP 19 NOIEMBRIE. Vărsătorii se bazează astăzi pe umor, Taurii primesc ajutor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 19 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 19 NOIEMBRIE 2019; Marte, planeta rosie vecina cu noi, planeta energiei, actiunii, impulsurilor, sexualitatii, confruntarilor de orice fel, intra de azi in zodia Scorpion unde va sta pana pe 3 ianuarie 2020.

HOROSCOP 19 NOIEMBRIE. Marte in Scorpion aduce cea mai sexy perioada din an, deci sarbatorile de iarna si Revelionul vor fi invaluite in aceasta energie speciala! Cu Marte si Mercur ambele in Scorpion de acum, plus Soarele inca cateva zile, iar Mercur pregatindu-se sa iasa din retrograd, avem toate panzele sus.

HOROSCOP 19 NOIEMBRIE. E timpul sa avansam cu toata puterea, bravada sexy si farmecul de care suntem in stare. Actionam cu pasiune si profunzime, putem avea parte de atractii irezistibile care nu raman secrete, adevaruri ies la lumina si ne imping sa actionam diferit ! Marte in Scorpion aduce o energie puternica, Marte fiind si unul din coordonatorii Scorpionului cel sexy.

HOROSCOP 19 NOIEMBRIE. In Scorpion, Marte este atras si focusat sa obtina tot ceea ce vrea. Si noi vom fi perseverenti, orientati si puternici. Dorinta de a experimenta adancimi puternice este puternica, precum si necesitatea de a penetra suprafata vietii ca sa exploram nivele mai adanci de existenta.

HOROSCOP 19 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti intr-o stare buna si plin de inspiratie. Mintea iti functioneaza activ si te stimuleaza sa vii constant cu noi idei si strategii pentru imbunatatirea vietii tale. Asadar, azi este o zi ce se poate dovedi a fi foarte productiva pentru tine. Toate acestea insa se pot risipi daca nu esti atent la energia si sanatatea ta asa cum se cuvine.

HOROSCOP 19 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti prinde bine o mana de ajutor si cu cat realizezi asta, cu atat mai bine. Discuta cu un prieten sau cu un mentor ca sa iti restabilesti pacea mintii si sa iti clarifici pozitia in viata. Vei intelege mai bine de ce ai opus rezistenta unor schimbari si vei putea incepe procesul de a le pune in practica, pentru binele tau. Nu iti lasa egoul sa stea in calea nevoilor tale practice.

HOROSCOP 19 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ziua de azi este in mod particular favorabila petrecerii de timp cat mai mult cu familia. Intareste conexiunea cu parintii sau cu un frate sau sora, bucura-te de timp de suflet cu partenerul sau copilul. Chiar daca presiunea muncii este mare, gaseste portiuni de timp sa o indulcesti hranindu-ti sufletul cu acesti oameni care sunt alaturi de tine mereu. Sarbatoriti starea de a fi impreuna. Vei fi surprins cat de incarcat in bine vei fi.

