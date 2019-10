HOROSCOP 19 OCTOMBRIE. Gemenii sunt vorbăreți, Scorpionii au parte de succes

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 19 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 19 OCTOMBRIE 2019; nu ai unde sa te ascunzi cand Mercur si Pluto fac echipa asa cum o fac astazi. Adevarul va iesi la lumina si va straluci cu putere. Mercur, planeta comunicarii si gandirii, in Scorpion, este in sextil (aspect astral benefic) cu transformatorul Pluto in Capricorn si iti da tie sau cuiva din vecinatatea ta o viziune de laser. Nimic nu poate fi ascuns de acest tip de privire care vede tot, dincolo si de cele nevazute. Dar vei fi incantat de acest efect pentru ca e un moment al adevarului. Este acel tip de moment in care iti poti intinde cartile pe masa si solicita ca si altcineva sa fie total sincer cu tine, de asemenea.

Este oportunitatea ta sa te duci sub aparente si sa ajungi la radacina unei situatii.

HOROSCOP 19 OCTOMBRIE. Luna este in Gemeni in prima parte a zilei, deschisa si vorbareata, fara sa aiba nimic de ascuns. Apoi Luna se muta in Rac, unde devine mult mai rusinoasa, rezervata si cu o atitudine mai defensiva. Este nevoie sa manifesti multa empatie si sa iti pese, acesta e Racul. El e fericit sa se deschida spre cei dragi, spre cei carora le pasa si la care tine si el – spre familie in sensul real al cuvantului sau in sens metaforic. De indata ce iti pasa de o familie, Racul te sustine pe viata. Asa ca fii si tu cat mai intim sufleteste cu cei pe care ii iubesti. Si nu doar sufleteste…

HOROSCOP 19 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Energia este neobisnuit de lenta pentru tine, cauzandu-ti un ritm scazut iar productivitatea ta poate avea de suferit. Nu prea ai mare lucru ce face. Prioritizeaza-ti sarcinile ca sa realizezi ceea ce trebuie neaparat. Orice altceva poate astepta pana cand va reveni ritmul tau obisnuit “ma ridic si trec imediat la treaba”. Intre timp, energizeaza-te cat de mult poti cu nutritie buna si o plimbare scurta.

HOROSCOP 19 OCTOMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Monotonia nu este marea ta placere. Te plictiseste. Astazi fi flamboiant si flirteaza. Adu schimbare in rutina ta. Un regim de fitness te poate atrage dar si activitati recreationale pline de viata. Ideile neconventionale ii vor impresiona pe cei din jur. Una peste alta se anunta o zi usoara si relaxata. Presiunea de munca va fi moderata si vei imprastia pozitivitate.

HOROSCOP 19 OCTOMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te simti mult mai dispus sa vorbesti mai mult azi decat o faci de obicei. Ai fost mai tacut de ceva timp si astazi simti ca ceva s-a ridicat. Poti sa scoti din tine tot felul de adevaruri si asta nu este digerat usor de oricine. Este bine sa faci asta daca astfel te eliberezi, dar e o idee buna si sa ai timp in solitudine pentru ca e greu de crezut ca vei dori sa iti modifici comportamentul ca sa corespunzi dorintei altora.

