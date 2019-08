HOROSCOP 2 AUGUST. Racii fac cheltuieli excesive, Vărsătorii sunt pregătiți pentru relații pe termen lung

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 2 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 2 AUGUST 2019; dupa Luna Noua in Leu de ieri, ale carei efecte dureaza aproximativ 2 saptamani pana spre Luna plina in Varsator ce va urma, astazi Venus inca in Leu este in cuadratura cu Uranus, planeta imprevizibilitatii, deci sa ne asteptam la surprize in amor! Daca ai crezut ca stii tot, mai gandeste-te putin. Acest aspect astral poate sa schimbe tot peisajul unei relatii cat ai clipi. Numai adevarul functioneaza.

Nu mai e vreme pentru compromisuri. Da, e posibila si dragostea la prima vedere care poate tine sau nu. Oricum, iubirea se urca in roller coaster acum, cu Venus si Uranus alaturi ! Exista surprize pregatite de Cosmos ca sa te faca sa intelegi de ce se spune ca iubirea inseamna entuziasm si imprevizibilitate. Daca inima nu iti bate suficient de tare in amor, inseamna ca ceva este in neregula.

HOROSCOP 2 AUGUST. De ieri, Mercur a iesit din al doilea sau retrograd pe acest an, acum este inca in etapa post-retrograda si avem si noi timp alaturi de el sa ne ajustam. Traieste clipele dar cu prudenta, nu sari inca sa semnezi nimic sau sa te arunci in angajamente de termen lung.

HOROSCOP 2 AUGUST. Luna inca in Leu se va muta in curand in Fecioara, ajutandu-ne sa ne gandim la solutii practice pentru orice ne preocupa. Seara aceasta de Vineri promite context bun pentru distractie si relaxare, deci sa profitam.

HOROSCOP 2 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Perspectiva ta despre viata ta amoroasa poate sa nu corespunda cu realitatea. Venus aflata in sectorul tau de amor este in cuadratura cu rebelul Uranus iar tu poti avea tendinta de a avea o viziune extremista la orice se intampla sau nu se intampla intr-o relatie. De exemplu, daca ai dificultate sa te conectezi cu cineva special, poti sa tragi concluzia ca nu vei gasi niciodata persoana potrivita tie. Daca ai pereche, o cearta cu persoana iubita te poate face sa te gandesti sa iesi din relatie. Nu fa nimic drastic, Berbecule ! Nu este timpul sa iei nicio decizie importanta pentru inima ta.

HOROSCOP 2 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi nu esti o persoana ideala domestica. Venus, coordonatorul tau, este in cuadratura cu rebelul Uranus, iar tu simti sa intorci spatele traditiei cand vine vorba de casa si familia ta. Pur si simplu nu esti in dispozitia de a face lucrurile in vechea forma si de ce ai face-o ? Nu e nimic in neregula sa mai schimbi putin lucrurile, Taurule. Ca semn fix, tu rezisti schimbarilor dar daca faci tu o miscare din initiativa ta, te mentii flexibil si e foarte bine. Deci lasa deoparte datoriile domestice pentru o zi si petrece timp cu un prieten sau lucreaza la un proiect artistic pasionant.

HOROSCOP 2 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O idee radicala despre relatie poate sa iti intre in cap. Venus se afla acum in sectorul tau mental si e in cuadratura cu rebelul Uranus, iar creierul tau va prelua controlul inaintea inimii cand vine vorba de sectorul lui Venus, bani sau relatii. Azi esti total despre a teoretiza si a analiza si a intelectualiza iubirea, ceea ce demonstreaza o versiune extrema a zodiei tale de aer. Totusi, fara ca emotiile sa detina fraiele, poti trage concluzii gresite despre o relatie curenta sau viitoare. Este lesne de inteles ca nu e acum momentul sa actionezi decisiv pe nimic ce tine de inima ta.

