HOROSCOP 2 DECEMBRIE. Vărsătorii sunt conduși astăzi de inimă, Săgetătorii se învârt în jurul partenerilor

HOROSCOP 2 DECEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 2 DECEMBRIE 2019. Azi intra Jupiter in Capricorn si va ramane aici pe tot parcursul anului 2020. Este timpul sa treci la afaceri serioase. Acum poti sa-ti faci singur norocul! Esti pregatit pentru asta? Cu Saturn si Pluto in acelasi semn zodiacal a sosit momentul adevarului. Clipa mult asteptata e aici, ramane de vazut cu ce rezultate! Marte si Venus se conecteaza cu Nodurile Lunare, iar relatiile capata conotatii karmice.

Jupiter intra in ambitiosul Capricorn! Norocul ti-l faci singur!

HOROSCOP 2 DECEMBRIE. Jupiter paraseste zodia optimista si plina de noroc – Sagetator – si intra intr-o zona cu mai multa ambitie, extinzand orizonturile cu speranta – zodia Capricorn.

HOROSCOP 2 DECEMBRIE. Capricornul este simbolul muncitorului asiduu, disciplinat, zodia care stie ca, daca vrei ceva bun in viata, trebuie sa muncesti pentru acel ceva. Jupiter te va ajuta sa inveti modul de viata al Capricornului, sa te inspire si sa te disciplineze. Vrei rezultate excelente? Munceste pentru ele! Saturn este si el in Capricorn, pentru a-ti arata ca atat timp cat esti realist si depui efort, rezultatele nu vor intarzia sa apara.

HOROSCOP 2 DECEMBRIE. Mai avem si o Luna in Varsator, care iti da o dispozitie jucausa, dar si o intalnire Marte-Venus-Noduri Lunare care dau relatiilor o nota karmica. Fii atent la persoanele cu care te vei intalni azi. Fii atent la mesaje! Poti intalni pe cineva din trecutul tau pentru care inca mai ai sentimente profunde.

HOROSCOP 2 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Va fi nevoie sa iti pui in ordine prioritatile daca vrei sa fii in stare sa ai de-a face cu succes cu responsabilitatile crescute ce vor pica pe umerii tai. Incearca sa nu lasi frustrarea sa te scufunde. Daca se simte o asemenea stare, subordonatii tai vor pretinde ca sunt supra-munciti si deci doresc mai multi bani.

HOROSCOP 2 DECEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ziua de azi iti poate da un varf de satisfactie. Este o zi importanta in legatura cu viitorul tau. Profituri bruste si neasteptate sunt in carti iar faptul ca ti se recunosc meritele la locul de munca iti da o profunda stare de bucurie. Bucura-te de aceste momente si zile atat cat tin !

HOROSCOP 2 DECEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Acolo unde exista vointa, exista si o cale. Este adevarat, dar chiar daca este vorba de o actiune condusa de o vointa puternica, un muribund nu poate castiga razboiul. Trebuie sa fii foarte atent cu sanatatea ta azi. In afara de asta, esti predispus sa faci un deal profitabil cu clientii, ceea ce poate insemna o mare realizare pentru compania ta. Este timpul si sa iti dai voie sa te bucuri de cumparaturi cu rol de distractie.

