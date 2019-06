HOROSCOP 2 iunie. Berbecii trebuie să aibă iubire și acceptare, Gemenii trebuie să fie tandri

HOROSCOP .Fiecare persoana are propriii sai ingeri pazitori, indiferent de rasa, cultura sau religia de care apartine. Chiar si persoanele care spun ca sunt atee, materialiste convinse sau cele care refuza sa creada intr-o alta dimensiune decat cea terestra, au ingeri pazitori care le trimit necontenit semne si mesaje.

HOROSCOP Ingerii sunt entitati spirituale pe care ii poti simti daca esti ancorat in prezent. Ingerii pazitori te pot ghida prin mesaje, vise sau “strafulgerari”, flash-uri de inspiratie, meditatie sau simturi. Ingerii iti atrag intotdeauna atentia si iti lasa mesaje, insa acestea pot fi prea “discrete” ca sa le poti identifica. Insa, daca exersezi si te concentrezi pe aceste lucruri, incet-incet vei reusi sa le poti indentifica.



HOROSCOP BERBEC Daca doresti iubire si acceptare din partea partenerului sau viitorului partener, fa-ti antrenamentul pe familia ta. Trebuie sa ai iubire si acceptare mai intai pentru tine, pentru ca ei sunt oglinda mea. Apoi daruiese iubire si acceptare pentru familia ta, cu tot ce reflecta ea spre mine. Familia ta este terenul perfect pe care iti exersezi abilitatile de a iubi si de a fi iubit, ce se aplica si pe plan sentimental.



HOROSCOP Indemnul ingerilor iubirii : Binecuvanteaza-ti familia cu iubire



HOROSCOP TAUR Cream obiceiuri si probleme pentru a implini o nevoie si pentru ca nu stim altfel cum sa o implinim. Atunci cand percepi ca exista o problema in viata sentimentala, tu sa ai ferma convingere ca in tine si in jur deja exista solutia. In loc sa te scufunzi in neputinta sau victima, cauta o metoda benefica de a implini nevoia si astfel te eliberezi de problema.

Indemnul ingerilor iubirii : Nu uita ca orice problema are o solutie



HOROSCOP GEMENI Fii tandru, bun si incurajator cu copilul tau interior, pe masura ce iti descoperi si te eliberezi de mesajele vechi si negative din noi ce te tin departe de iubire. Desprinde-te de tot ce ai mostenit ca mod de gandire, de tot ce ai acceptat de la altii ca fiind adevarat desi nu este si adevarul tau. Construieste-ti un nou mod de a gandi despre dragoste si relatii care sa te calauzeasca spre noi rezultate pline de bucurie si satisfactie. Dragostea incepe cu tine iar copilul interior detine cheia cum sa iubesti si sa fii iubit.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.