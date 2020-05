Horoscop 2 mai. Berbecii au imaginație, Săgetătorii au o zi stimulantă

Sunt, asadar, mari sanse sa nu simti nicio diferenta intre o zi plina de munca si azi. Dar partea buna a Lunii in Fecioara este ca ea reuseste prin ce facem sa fie lucrurile ok. Orice ai face azi, te vei simti bine sa fii productiv, sa iti oferi serviciile sau sa faci ceva benefic pentru sanatatea ta, afacerea ta, gospodaria ta, familia ta.

Profita intelept de timpul tau!

Cand Luna e in Fecioara avem nevoie sa fie nevoie de noi si ne bucuram cand putem fi de folos cu orice. Nu e valabil pentru orice planeta aflata in Fecioara dar cand Luna e aici noi tanjim sa fim folositori, productivi si sa avem ce oferi. Fa ceva frumos cu acest cadou. Fecioara e semn de pamant deci e un weekend bun si sa te conectezi cu natura. Daca ai o curte, un balcon, o imprejurime unde sa poti iesi, fa-o. Ocupa-te de plante, de pisica, fa o plimbare cu cainele daca ai unul. Si ei au nevoie de tine. Dar mai ales tu ai nevoie de tine, deci nu uita sa ai grija si de tine!

Horoscop 2 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca ai simtit dorinta de a scrie, acum este timpul sa pui in practica. Nu duci lipsa de imaginatie. Problema poate fi ca ai o dificultate sa iti iei creatia in serios. Nu te gandi sa devii scriitor in sensul adevarat al cuvantului. Doar scrie ! Si nu ezita sa ii lasi si pe altii sa citeasca ce ai scris. Exista oameni care vor fi foarte inspirati de ce ai tu de asternut pe hartie, fie ca e imaginatie fie ca e relatare reala cu emotie.

Horoscop 2 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Indrazneste sa iti exprimi ideile fara frica de ridicol. Asta este ceea ce are actuala configuratie planetara de transmis spre tine astazi. Si este exact ce ai nevoie sa auzi, pentru ca frica de ridicol este in general calcaiul lui Ahile pentru tine. Provocarea pentru tine este sa spui clar ce gandesdti fara sa te referi sau sa imprumuti ideile altora. Hai indrazneste !

Horoscop 2 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai un dar special de a face o situatie sa para mai putin dramatica decat este. Astazi poti fi martorul a tot felul de crize. Vei fi cel care ii linisteste pe oameni si cel la care altii pot veni cu o situatie in mod obiectiv fara panica si exagerare. Asta, cuplata cu calmul tau legendar, fac o combinatie excelenta.

