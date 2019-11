HOROSCOP 2 NOIEMBRIE. Vărsătorii trebuie să rămână calmi, Leii au o zi pozitivă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 2 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 2 NOIEMBRIE 2019; Soarele in Scorpion se armonizeaza cu Nodurile Lunare azi si exista lumina la capatul tunelului! Urmeaza aceasta lumina prin intuneric…

Este o zi buna sa fii aproape de oameni care vad si ei aceasta lumina, care iti sustin scopurile si te vad capabil sa strabati intunericul ca sa ajungi la lumina. Luna este in pragmaticul si eficientul Capricorn incepand din aceasta seara si stie exact ce este de facut in acest sens.

HOROSCOP 2 NOIEMBRIE. Acum este timpul sa gasesti solutiile cele mai potrivite pentru o situatie pe care o doresti rezolvata. Vei fi si inspirat divin deci lasa-ti imaginatia sa curga salbatic si foloseste orice sansa prinzi ca sa te apropii de ceea ce ti-ai propus.

HOROSCOP 2 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti gasi la capatul de primire pentru multe oportunitati. Exista insa pericolul ca gradul de oboseala acumulata sa te faca sa nu le vezi, simti si sa le pierzi printre degete. Asadar, foloseste ziua ca sa te odihnesti mai mult, sa faci schimbari necesare in stilul tau de viata si sa iti pui la punct adevaratele prioritati.

HOROSCOP 2 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te simti bine in aceasta zi si pe buna dreptate ! Este ziua in care poti bifa o victorie majora. Un vis se poate implini, deci nu ezita sa actionezi. Incepe prin a pune la punct orice treaba neterminata ca sa poti ulterior sa mergi inainte spre noile tale planuri. Nu te lasa prins in detalii fara semnificatie, doar ramai focusat si vei depasi orice fel de dificultati.

HOROSCOP 2 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Posibil ca azi sa simti o oarecare indoiala, fapt care sa te faca sa vezi unele situatii intr-o noua lumina si sa pui sub semnul intrebarii oameni in care aveai incredere oarba in trecut. Este bine sa fii ceva mai prudent cu oamenii si sa nu mai lasi sa se stie tot despre tine din prima pentru ca mereu exista insi ce profita de asta. Nu iti subestima intelectul si asculta-ti si intuitia. Acestea sunt instrumente de mare incredere ce te duc spre solutiile corecte atunci cand ti se pare ca nu mai stii calea.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.