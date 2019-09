HOROSCOP 2 SEPTEMBRIE. Săgetorii nu au deloc chef de muncă astăzi, Berbecii se simt productivi

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 2 SEPTEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 2 SEPTEMBRIE 2019; aceasta saptamana dinamica aflata sub energia semnelor de pamant, in care sunt nu mai putin de 7 planete acum, are 11 aspecte astrale. Este un numar record de asemenea interrelationari intre planete, aproape fiecare planeta este aspectata intr-un fel sau altul in prima parte a lunii septembrie. Astazi, au loc 2 asemenea aspecte astrale : Soarele in Fecioara e in conjunctie cu Marte tot in Fecioara, iar Venus in Fecioara e in cuadratura cu Jupiter in Sagetator. Ce inseamna asta pentru noi ?

HOROSCOP 2 SEPTEMBRIE. Primul aspect, al Soarelui cu Marte, este o conjunctie ce se intampla de doua ori pe an, o intalnire benefica intre cele doua planete de putere, iar acum are loc in pamanteasca zodie Fecioara. Nu trebuie subestimat acest eveniment. Marte este libidoul, energia, determinarea, abilitatea de a-ti implini visele. In combinatie cu Soarele, marcheaza un moment in care sa iti reinnoiesti motivatia si vointa, sa te comiti sa se intample cu adevarat ce vrei. Nu e vreme de visat cu ochii deschisi, analizat, vaitat…ci de crescut abilitatea de a actiona. Fecioara este despre eficienta, productivitate si cunoastere, ii place sa vada rezultate si asa vei fi si tu sub aceasta energie.

HOROSCOP 2 SEPTEMBRIE. Al doilea aspect astral, intre Venus si Jupiter, marcheaza un moment in care ceri si vrei mai mult de la relatii. Este vremea sa le expandezi conform unei viziuni mai mari. Poti simti potentialul imens care se afla in fiecare relatie personala si profesionala importanta si esti chemat sa actionezi, chiar si stangaci, insa e vremea sa nu stai pe loc. Ai dreptul sa vrei mai mult de la viata!

HOROSCOP 2 SEPTEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Unii oameni pot considera energia ta prea puternica pentru a fi gestionata sau suportata, deci iti e recomandat sa actionezi cat mai mult azi ca agent solo. Vei obtine mult mai multa productivitate din actiunile tale daca esti liber sa faci fix lucrurile in stilul tau. Totusi, daca trebuie sa muncesti in echipa, nu face pe seful sau superiorul si nu te manifesta nerabdator ca nu iese totul in ritmul tau. Nu toti pot functiona la viteza ta.

HOROSCOP 2 SEPTEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai acum energia si rezistenta necesare sa incepi acele proiecte la care inainte doar putea visa. Nu evita formalitatile sau provocarile de termen lung. Dinamismul tau face ca totul sa para o joaca de copii. Totusi, fii prudent si ai grija sa nu te manifesti prea incapatanat, stilul tau, altfel circumstantele se pot transforma in munca multa si grea pe care poti sa nu o mai consideri asa de simpla pentru tine.

HOROSCOP 2 SEPTEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu este deloc un lucru rau sa fii ambitios si sa iti doresti multe lucruri pe care cu mintea le gandesti zi de zi. Tu esti o zodie foarte mentala oricum, deci proiectezi multe idei care mai de care mai interesante. Insa nu ai mereu rezistenta si vointa necesare sa realizezi tot ce doresti. Coboara-ti asteptarile cumva si cand se prezinta o oportunitate vezi cu claritate daca e pentru tine sau nu. Astfel eviti dezamagiri si te inveti sa te bucuri mai mult de ceea ce deja ai realizat. Cu o energie schimbata astfel, poti si realiza mai usor alte teluri.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.