HOROSCOP 20 APRILIE. Taurii sunt într-o perioadă de schimbări, Gemenii trebuie să se elibereze de poveri

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 20 APRILIE. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 20 APRILIE 2019: Soarele intra in senzualul si pamantescul Taur – la multi ani, Taurase si Taurasi ! iar Venus, planeta iubirii si frumusetii intra in curajosul Berbec. In aceeasi zi, iata, doua tranzite foarte importante. Ni se deschide un nou capitol in relatii si in conexiunea cu lumea materiala. Senzualitatea este la ea acasa iar cele cinci simturi asteapta sa fie delectate de placerile acestei vieti. Vom fi mai proactivi si in a ne face noi prieteni. In iubire, bucura-te de adrenalina data de alergat si vanat. Este vorba de un puternic start proaspat pentru toata lumea.

HOROSCOP 20 APRILIE. Taurul este prima zodie de pamant din cele 12. Fiind a doua zodie din zodiac, Taurul este furnizorul consecvent care munceste temeinic si calm dar iubeste si placerile pamantesti ale vietii. In timpul sezonului Taur, pana pe 20 mai, ne reamintim ca incet dar sigur castiga cursa. Acest semn zodiacal ne incurajeaza sa ne fragmentam munca in bucati mai mici si sa o luam bucata cu bucata cu pasi simpli zi dupa zi la actiune.

Vine Taurul si ne ajuta pe toti sa simtim usurinta unui mod de trai mai armonios. Este o energie mai soft care pune prioritate pe confort, rasfat, chiar lux.

HOROSCOP 20 APRILIE. Iata aici cum iti va merge o luna sub influenta Soarelui in zodia Taur in horoscopul special al sezonului Taur 2019! Ieri am avut puternica Luna plina dubla in Balanta iar azi suntem in plin efect al acesteia, asa cum vom fi dealfel inca doua saptamani, descrescator ce-i drept.

HOROSCOP 20 APRILIE. Luna plina in Balanta este despre a ne gasi balanta interioara ca apoi sa avem echilibru si armonie in relatiile noastre cu altii. Sub energia acestei Luni pline potente, intreaba-te cum te poti iubi pe tine mai mult si care sunt relatiile care nu mai aduc ce e mai bun din tine la suprafata ? Universul ne sustine acum pentru ca relatiile sa ne fie sursa de iubire, putere si speranta, nu de ingreunare si povara.

HOROSCOP 20 APRILIE. Insa, ca sa ne echilibram propria balanta, trebuie sa ne constientizam valoarea de sine. Meriti sa fii iubit exact asa si atat cat esti. Meriti respect. Meriti sa ierti si sa fii iertat. Esti important. Si meriti relatiile care sa te alinieze la acest adevar.



HOROSCOP 20 APRILIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Bate-te cu prietenie pe umeri, Berbecule. Ai muncit din plin sa ajungi aici, deci de ce sa nu iti sarbatoresti roadele efortului sustinut depus in ultimul timp ? Soarele intra azi maiestuos in Taur, prima zodie de pamant din tot zodiacul, si in sectorul tau de valori, venituri si respect de sine. Asadar, acum este o perioada in care sa sarbatoresti lucrurile minunate pe care le posezi. Cine sa te invete cel mai bine acest lucru daca nu Taurul, cel mai senzual semn zodiacal, orientat pe a simti pe indelete viata cu cele cinci simturi cu tot ce are ea frumos in ea?

HOROSCOP 20 APRILIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Bine ai revenit o data cu Soarele, Taurule, sa ne coordonezi personalitatea timp de o luna ! La multi ani, Taurasi si Taurase ! In afara de faptul ca sarbatorim impreuna cu tine inca o binecuvantata calatorie in jurul Soarelui, sezonul tau astrologic iti recomanda sa deschizi mai larg inima si mintea. Esti in etapa unor schimbari semnificative si tu esti zodie de pamant care adori stabilitatea care merge mana in mana cu ne-schimbarea la tine. Insa singurul lucru cert din viata este schimbarea, deci adapteaza-te calauzit de inima ta. Cat timp esti in acord cu ea, orice se intampla vei fi bine.



HOROSCOP 20 APRILIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ia-o usurel, Geamanule. Astazi Soarele intra in Taur si in sectorul tau 12 al viselor, secretelor si a tot ce se intampla in spatele scenelor, iar tu esti mai degraba in dispozitia sa te retragi din exteriorul lumii spre interior. Fii bland cu tine si elibereaza poverile care te apasa. Da, e real ca ai avut cateva luni destul de intense, dar profita de sezonul Taurului ca sa te bucuri de placeri simple si esentiale ale vietii pe care sa le traiesti prin cele cinci simturi. Peste o luna incepe sezonul tau in care vei straluci cu toata forta!

