HOROSCOP 20 AUGUST. Fecioarele își țin emoțiile sub control, Taurii sunt inspirați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 20 AUGUST. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 20 AUGUST; cu asa de multa energie a zodiei Fecioarei manifestata prin mai multe planete pe care Fecioara le gazduieste si le va gazdui, astazi combinam aceasta energie cu cea a Lunii in Berbec. Marte, planeta actiunii, energiei si impulsurilor este deja in Fecioara si incepand de maine, intra si Venus in Fecioara.

HOROSCOP 20 AUGUST. Luna in Berbec este Luna inceputurilor. Ea adauga culoare si stralucire vietii. Poti simti ca totul are o viteza mult mai mare. Fa actiuni pozitive si bucura-te de calatorie!

HOROSCOP 20 AUGUST. Sunt zile pline de vitalitate in care vezi ce este esential pentru inima ta si simti ca esti de neoprit in a obtine. Primim de la Luna in Berbec o mare energie ce ne propulseaza inainte. Emotiile pot fi puternice iar rabdarea nu este punctul forte acum.

HOROSCOP 20 AUGUST. Luna in Berbec iti da curajul sa iti implinesti scopurile si o constientizare ca nicio provocare nu este prea mare. Ea iti da forta sa treci peste obstacole si viteza sa alergi. Desi e final de vara in curand, Cosmosul ne introduce de fapt intr-un nou inceput, cel al toamnei si al roadelor bogate ce ne asteapta pe fiecare dupa propria munca depusa. Pentru munca ne va sustine Marte in Fecioara iar Soarele ce va intra in Fecioara vesteste un nou inceput. Tu ce ti-ai propus sa experimentezi frumos in aceasta toamna ?



HOROSCOP 20 AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Uneori emotiile tale iti iau cu asalt gandurile rationale si ajungi astfel sa actionezi impulsiv. Astazi vei vedea ca mintea si inima sunt aliniate pe subiecte semnificative si ca ele lucreaza bine impreuna. Incearca sa nu schimbi aceasta balanta devenind prea rational. Obiectivul tau este sa gasesti cel mai bun echilibru ca sa functionezi eficient.

HOROSCOP 20 AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu fii surprins daca te dai jos din pat azi la prima ora cu o stralucire de inspiratie care nu era acolo cand te-ai culcat cu o seara in urma. Lasa-ti visele sa se mai coaca in lumea viselor inainte de a intra in lumea reala. Aceasta flacara de geniu poate lovi rapid si neasteptat, asa ca fii cu ochii pe asta dar sa nu crezi ca este ceva ce poti planifica sau forta sa se intample.

HOROSCOP 20 AUGUST. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nervii se pot aprinde, temperamentul la fel azi cand cineva iti poate spune ceva care te poate scoate din sarite. Discuta problema imediat in loc sa o lasi sa clocoteasca in tine toata ziua sau chiar mai mult. Solutia necesita sensibilitate si a-ti pasa. Lasa persoana sa stie ca ti-a ranit sentimentele, daca asa este cu adevarat. Nu are sens sa incerci sa ascunzi ce simti.

