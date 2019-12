HOROSCOP 20 DECEMBRIE. Gemenii trebuie să scape de pasivitate, Peștii rămân cu picioarele pe pământ

horoscop-20-decembrie-356100.html">HOROSCOP 20 DECEMBRIE. Linia dintre iubire si prietenie este foarte subtire sub acest tranzit. Ne putem indragosti de oameni pe care deja ii stim si cu care suntem buni prieteni. Putem gasi iubiti noi in randul prietenilor prietenilor nostri. Varsatorul insa nu e atasat de emotii, bazandu-se mai mult pe minte decat pe inima in relatii, deci nu vom fi foarte interesati de mari pasiuni si dulci nimicuri acum, ci sa fim alaturi de cei ce seamana cu noi la modul de gandire.

HOROSCOP 20 DECEMBRIE. Abordarea lui Venus in Varsator nu este emotionala, siropoasa, plina de declaratii ci deloc posesiva, apreciind spatiul liber din parteneriate, fiecare sa poata sa respire in voie si in afara cuplului. Cine este intr-o relatie stabila sa retina ca acest tranzit ii incurajeaza sa se reconecteze cu sinceritate, prietenie si interese comune ce i-au atras de la bun inceput unul la celalalt. A lucra impreuna in cuplu la o cauza comuna este o idee foarte buna care ajuta ca inimile sa se conecteze autentic.

HOROSCOP 20 DECEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Revelatii subite si discutii cu oameni te pot soca sau dezamagi azi. Fii atent la ce spui pentru ca poti ajuta sa fii fata in fata cu o stare de fapt neplacuta. Ramai calm, mentine galagia minima si controleaza-ti cumpatul. Asta te ajuta sa gestionezi cel mai bine o zi potential exploziva.

HOROSCOP 20 DECEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te simti cam rebel azi ! Esti pregatit sa iti iei viata in maini si sa schimbi ce nu iti place. Asta este o veste buna dar nu actiona impulsiv si iresponsabil, purtat de valul entuziasmului. Daca faci asta, poti face greseli si te poti duce in directie gresita. Fa pasi mici si siguri ca sa obtii ce ai in minte si suflet.

HOROSCOP 20 DECEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este timpul sa nu mai fii asa de pasiv si apatic cand vine vorba de subiecte importante de viata. Este timpul sa iei anumite situatii in maini. Foloseste ratiunea pe rol de ghid si nu actiona impulsiv pentru ca vei sfarsi facand greseli. Daca te intepenesti, nu ezita sa ceri ajutor de la cei dragi. Ei au cele mai bune intentii fata de tine si sunt mai obiectivi in judecata si asta te ajuta sa gasesti soluti bune.

