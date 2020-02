HOROSCOP 20 FEBRUARIE. Racii își descoperă limitele, Vărsătorii simt tensiuni

20 Feb 2020 • 01:00

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 20 FEBRUARIE. Iata horoscopul zilei de azi JOI 20 FEBRUARIE 2020. Astazi are loc un aspect astral minunat, sextilul dintre norocosul Jupiter in Capricorn si Neptun in Pesti, setand o tendinta frumoasa, incantatoare si plina de semnificatie ce ne va colora tot anul 2020.