HOROSCOP 20 iulie 2019. Berbecii au o oportunitate de a face bani, Gemenii au un mod unic de a privi lumea

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 20 IULIE 2019; Luna este in romanticul Pesti astazi si poti visa cat poti tu de liber la escapade minunate. Unde te poarta imaginatia ? Dupa ce tanjesti ? Luna in Pesti este fericita sa traiasca fara zor si nici pe tine nu ar trebui sa te impinga nimeni sa faci altceva decat vrei tu. Da voie acestei energii sa iti spele toate grijile ca sa te simti mai relaxat, mai usor, mai eliberat. Acest lucru este posibil nu doar pentru ca Luna este in incantatorul Pesti, ci si pentru ca Luna are un sextil cu Uranus din Taur.

HOROSCOP Acest aspect ne indreptateste sa ne asteptam la un entuziasm placut al zilei, in care putem experimenta cate ceva si petrece timp cu prieteni si oameni dragi. Iata o zi buna sa abordezi pe cineva si sa faci o conexiune. Esti dornic sa incerci ceva nou azi si sa iti asumi un risc, noroc cu Uranus.

HOROSCOP Fii bland cu tine si cu ceilalti si bucura-te de zi !

HOROSCOP Iar pe seara, energia se intensifica, iubirea devine intensa, relatiile sunt in miscare dar si idei ce tin de bani iti pot umbla activ prin minte. Este un nou pas in transformarea ta. Ai trecut prin tot felul – finaluri dificile, verificari ale noii realitati in cuplu, dorinte romantice dupa noi inceputuri. Acum esti gata sa aplici ce ai descoperit si sa mergi mai departe, complet, pasional, asumat.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Urmeaza o idee inspirata despre bani si vezi unde te duce. Cu Luna in creativul Pesti in colaborare cu inventivul Uranus in Taur in zona ta financiara, este timpul sa te gandesti la abundenta intr-un nou mod. Ce te incita acum pe acest domeniu ? Exista un mod de a conecta entuziasmul tau cu o oportunitate potentiala de a face bani ? Ia gandeste-te. Fii atent la ce visezi, poate nu are sens acum dar va avea in saptamanile si lunile urmatoare.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Tu cresti si te schimbi in salturi, asa de mult uneori incat nici tu nu te recunosti. Luna in Pesti e in cooperare cu schimbatorul de destine Uranus aflat in semnul tau pana in 2026 si asta este o invitatie sa te conectezi cu un prieten ce iti sustine cresterea. Nu toata lumea vrea ca tu sa te transformi din omida in fluture. Trebuie sa fii in preajma oamenilor care te accepta si imbratiseaza in toate formele si culorile tale. Fii aproape de un amic sincer care te intelege.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Creativitatea ta si modul tau unic de a privi lumea atrage atentia acum cand Luna in Pesti se aliniaza cu futuristul Uranus in Taur. Este ca si cum tu ai transmite informatii din viitor care arata altora incotro se vor indrepta lucrurile si care e tendinta. Intuitia ta poate aduce unele inspiratii apetisante despre drumul carierei tale. Pentru ca tu simti pulsul a tot ce e nou in domeniul tau, poti sa te mentii usor pe val. Care simti ca este urmatoarea ta mare miscare ?

