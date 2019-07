HOROSCOP 20 iulie 2019. Berbecii trebuie să evite certurile în cuplu, Gemenii își vor întâlni sufletul-pereche

HOROSCOP. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 20 IULIE 2019. Luna este in romanticul Pesti astazi si poti visa cat poti tu de liber la escapade minunate. Unde te poarta imaginatia? Dupa ce tanjesti? Luna in Pesti este fericita sa traiasca fara zor si nici pe tine nu ar trebui sa te impinga nimeni sa faci altceva decat vrei tu. Da voie acestei energii sa iti spele toate grijile ca sa te simti mai relaxat, mai usor, mai eliberat.

Iata previziunile in amor pentru fiecare zodie:

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Lasa problemele la birou si evita din toate puterile disputele inutile cu partenerul de cuplu. Daca esti singur, dezvaluie-ti sentimentele. Este probabil sa nu fi fost foarte clar cu persoana pe care ai pus ochii.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Incearca sa gandesti inainte de a deschide gura in fata partenerului de cuplu. In caz contrar vei spune ceva ce ti-ar rani jumatatea. Fii calm si fa un efort pentru a te apropia mai mult de partener. Esti singur si ti-a atras atentia cineva? Este ziua potrivita pentru a lua initiativa. Lasa consideratiile egoiste de o parte.

HOROSCOP GEMENI

Este momentul sa ai o discutie sincera cu partenerul de cuplu si sa discutati anumite subiecte sensibile. Nu te mai preface ca totul este in regula. Daca esti singur suna un prieten si petreceti o seara in oras. In viitorul apropiat iti vei intalni sufletul pereche.

