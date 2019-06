HOROSCOP 20 IUNIE. Berbecii sunt modești, Gemenii trebuie să învețe să se organizeze

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 20 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 19 IUNIE 2019; astazi suntem la intersectia celor doua energii dominante astrale ale saptamanii. Pe de-o parte inca simtim puterea opozitiei dintre Mercur si Marte cu potentul si intunecatul Pluto ce a fost ieri si e si azi, pe de alta parte maine este o zi mare care aduce multe schimbari, in general in bine. Maine Soarele intra in Rac, maine are loc solstitiul de vara si tot maine ne pregatim si pentru 5 luni de sezon Neptun retrograd. Daca vrei sa stii cum iti va merge in vara astronomica 2019 in functie de zodia ta si ce iti aduce solstitiul de vara, citeste horoscopul special aici .

HOROSCOP 20 IUNIE. Opozitia lui Marte cu Pluto retrograd de azi mentine ringul confruntarilor deschis. Oricum, tacticile fara tact si cu duritate nu te vor duce nicaieri azi, ba mai mult, ambele parti vor pierde. Poti vindeca vechi greseli si poti lupta pentru ce e drept. Luna este in Varsator, deci te ajuta sa te lupti pentru principiile tale si ridica din atmosfera apasatoare de ieri. Energia inca este puternica, inca e nevoie sa fii atent ce cuvinte folosesti si sa eviti confruntarile lipsite de miza si inteligenta.

HOROSCOP 20 IUNIE. Pe de alta parte, aceasta energie are darul de a te pune in actiune urmare a unor conversatii. Vestile si ideile vin repede spre tine si te impacteaza psihic rapid, iti incordeaza muschii si ai forta de a face ceva. Nu e atmosfera sobra de ieri, poti repara azi ce ai stricat ieri cu certurile si cuvintele pentru ca Luna in Varsator te face, ne face sa ne gandim mult mai mult la noi, la comunitate, la un spirit mai mare decat propria persoana dar si sa lasam deoparte luptele de putere.

Daca esti Gemeni sau Fecioara, zodii coordonate de Mercur, ziua de azi are intensitate dubla pentru tine. planurile, cuvintele si ideile se intalnesc cu o forta de neoprit, mai ales daca esti provocat. Dar e foarte bine sa fii provocat pentru ca asa iti iese puterea la iveala. Ziua nu este pentru cei slabi si moi. Daca ai o idee grozava de comunicat, o conversatie de purtat, o prezentare de facut, fii pregatit pentru un auditoriu mai dur. Indiferent de castigi sau pierzi, experienta te va transforma.

Luna in Capricorn iti va sustine puterea si atitudinea. Pregateste-te pentru constientizarea pe care aceasta zi ti-o poate aduce !



HOROSCOP 20 IUNIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi esti modest si inclinat spre servicii lipsite de egoism. Esti la capatul de legatura cu ceilalti in care tu dai. Iti poti sacrifica timpul, banii sau poti oferi mancare pentru a satisface pe altii. Oamenii vor respecta acest fel de a fi al tau precum si tot ce faci dezinteresat pentru binele altora. Petrece timp mai mult cu copiii tai. Daca iti e bine sa fii mai mult pe acasa si poti, fa-o pentru ca iti incarci astfel energia. Mananca sanatos si curat.

HOROSCOP 20 IUNIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este o zi aglomerata pentru tine. Pot aparea multe oportunitati spre tine. Desi incerci sa faci fata la maxim tuturor obligatiilor la timp, tot se poate intampla ca pentru unele sa nu ai timp destul si sa iti apara stres. Nu ezita sa ceri ajutor si sa il si accepti daca vrei sa avansezi si nici sa nu ai confruntari.

HOROSCOP 20 IUNIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai fost cam impulsiv in procesul de luare de decizii in ultimul timp, insa astazi vei constientiza din nou cat de importanta este planificarea si abordarea meticuloasa. De acum incolo, abordarea ta spre orice vrei sa faci, cel putin in urmatoarele saptamani, sa iti fie bazata pe o buna organizare. Nu e niciodata prea tarziu sa incepi sa te planifici mai riguros ca sa te indrepti mult mai usor spre rezultatele dorite.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.