Horoscop 20 mai. Racii sunt vulnerabili, Peștii trebuie să fie flexibili

Soarele va intra in Gemeni si incepi sa vorbesti din nou. Nici nu-ti vine sa crezi ca poti vorbi atat de mult, asa cum vorbesc oamenii, fara Zoom, Skype, Messenger, WhatsApp, FaceTime. De-acum poti vorbi cu oamenii in fata, sa le simti tonul vocii, sa le vezi expresiile, fara filtrul unui ecran.

Gemeni este zodia distractiei si a frivolitatii, deci, asteapta-te si la astfel de oportunitati, chiar daca inca sub semnul pandemiei. Venus urmeaza sa faca cuadratura cu Neptun, asa ca resimti si o oarecare atingere artistica. Se simte magia, se simte romantismul. Nu trebuie decat sa te lasi purtat de val.

Luna in Taur pune ordine in lucruri. Iar cuadratura cu Saturn a acesteia te face sa fii cu capul pe umeri. Fa ceea ce trebuie! Sextilul Lunii cu Marte si conjunctia cu Uranus aduce o minirecapitulare a tot ce s-a petrecut in ultimele patru saptamani. Fii cinstit cu tine insuti! Ce trebuie sa finalizezi si ce trebuie sa lasi in urma?

Horoscop 20 mai. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Astazi poti avea sentimentul ca avansezi impotriva fluxului curentului de apa. Mai mult ca sigur aceasta este rezultatul unor aspecte adanci din tine. Unele din aceste emotii au legatura cu tensiunea constanta dintre vechi si energiile noi ce vin cu asalt in lumea ta. Aceasta este una din acele zile in care lucrurile ies la suprafata. Bucati din fiinta ta interioara iti sar in ochi sa le vezi, accepti, integrezi, vindeci.

Horoscop 20 mai. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai abilitatea de a face o constientizare si schimbare importanta in oricare proiect lucrezi indiferent de domeniu. Incearca sa nu te lasi prea mult perturbat de emotiile ce te pot lasa cu o stare de greutate. Umple-ti ziua cu o portie de gandire neconventionala. Incearca sa adopti o atitudine proaspata, noua despre orice doresti sa realizezi. O perspectiva noua este tot ce ai nevoie ca sa iti faci ziua minunata.

Horoscop 20 mai. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Evenimente neasteptate pot tasni din senin si te pot da intr-o parte. Ai putea avea sentimentul ca sunt amenintari la tot pasul aparute din neant al caror unic scop este sa te enerveze. Incearca sa mentii o atitudine stabila si gandeste-te sa integrezi aspecte neconventionale in rutina ta zilnica. Morisca nebuna a activitatilor zilei iti pot agita emotiile. Nu te lasa frustrat de lucruri pe care nu le poti controla.

