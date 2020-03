HOROSCOP 20 MARTIE. Racii trebuie să se bazeze pe umor, Leii sunt vulnerabili

HOROSCOP 20 MARTIE. Echinoctiul este momentul in care ziua devine egala cu noaptea ; deci lumina zilei va incepe de acum sa fie mai mare decat intunericul noptii. Universul ne invata si ne da sperante ca emotiile pozitive, adica lumina, vor deveni din ce in ce mai mari in fata intunericului adus de emotiile negative. Astazi Soarele intra in Berbec iar primavara astrologica incepe oficial si o data cu ea noul an astronomic. Este un nou inceput ca energie activa in Univers.

HOROSCOP 20 MARTIE. Razboinicul Marte este in conjunctie cu Marele Benefic Jupiter, deci este o primavara cum nu e alta, poate de 200 ani nu a mai fost asa. Rar putem vedea o asemenea reuniune de energie de putere si incredere. Doar ca nu ni se striga tare, clar si raspicat : Hai ca puteti !!!! Sunteti puternici, uniti-va si treceti peste asta !

HOROSCOP 20 MARTIE. Avem speranta. Despre asta este echinoctiul de primavara care ne alimenteaza optimismul, dinamismul, increderea la toate nivelele, inclusiv la nivelul sistemului imunitart. Lasa razele de soare sa iti spele fata, energia si sufletul ! De oriunde esti poti fi in contact cu Soarele, poti sta la un geam, la un balcon, intr-o curte, in fata casei, poti sa ii primesti caldura, poti sa te umpli de vitamina D, vitamina Soarelui, una din cele mai puternice pentru imunitate. Poti ! Doar sa vrei !

HOROSCOP 20 MARTIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Traim vremuri atipice in care nu ne gandim doar la sanatate ci si la bani si evolutia lor in viitorul apropiat si mediu. Gandeste-te azi la valoarea banilor si la tot ce ei iti livreaza dar nu face greseala sa crezi ca ei sunt mai valorosi decat esti tu. Asigura-te ca starea ta de respect de sine este in regula inainte de a te agita sa primesti confirmari din lumea exterioara. Gandeste nonconformist, petrece timp in contact cu aerul curat daca ai ocazia, in natura sau macar la geamul locuintei si nu fii prea strict fata de cei ce nu iti inteleg pozitia, atitudinea si punctul de vedere.

HOROSCOP 20 MARTIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Vremurile de crize globale sunt o oportunitate excelenta ca tu sa te vindeci fizic sau emotional si sa dai corpului tau ceea ce are nevoie. Desi fricile te pot cuprinde ca pe oricare alt om in aceasta perioada, mai ales daca te afli intr-un mediu critic din acest punct de vedere, cu grija si atitudine corecta vei vedea valoarea acestor momente in viata ta. Ramai inspirat, ai grija de plantele tale si de mancarea preparata acasa. Este un bun moment sa pui iubire in absolut tot ce alegi sa faci cu mainile tale.

HOROSCOP 20 MARTIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Sunt multe lucruri pe care le poti face ca sa te mentii in echilibru si in acord cu emotiile tale bune in fiecare clipa. Situatia actualei crize va trece dar tu trebuie sa ramai cu picioarele pe pamant cu privire la impactul sau si la lucrurile noi si diferite fata de tot ce stiai si era obisnuinta pentru tine din trecut. Totul este in regula exact asa cum este, chiar daca nu pare a fi asa aparent. Lumea are propriile sale moduri de functionare iar Universul va aduce intotdeauna o reglare la fiecare dezechilibru pe care fiecare din noi l-a purtat in interiorul sau. Exista o ordine universala mai mare pe care nu o percepem dar pe care trebuie sa o acceptam.

