HOROSCOP 20 NOIEMBRIE. Leii sunt ambițioși și creativi, Balanțele își cresc veniturile

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP 20 NOIEMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 20 NOIEMBRIE 2019; veste buna, Mercur iese din retrograd azi si isi reia miscarea directa, desi mai sunt doua saptamani in care se afla in tranzitul numit umbra post retrograda si in care vor coabita atat influentele sale din retrograd cat si cele din miscarea directa. Gata cu Mercur retrograd pe acest an, desi multe din invatamintele si ajutoarele sale ne prind bine pentru viitor.

HOROSCOP 20 NOIEMBRIE. Da, lunile octombrie si noiembrie au fost provocatoare pentru multi dintre noi si au generat schimbari importante de viata. A fost nevoie sa ne ajustam mentalitatile, sa ne schimbam gandirea pe anumite subiecte. Despre asta a fost vorba in aceste ultime luni si, desi nu e deloc comod sa traim experiente de acest gen, in viitor vom putea spune multumesc pentru tot ce a fost.

HOROSCOP 20 NOIEMBRIE. Acum, eliberati de pauza de actiune impusa de Mercur retrograd, suntem gata sa ne implementam idei bune si orientate spre viitor. Este timpul sa ne imbarcam spre o noua viata pe un domeniu – romantism, cariera, stil de viata, bani, sanatate, mod de gandire, orice a activat aceasta perioada pentru tine. Insa inca nu e cazul sa ne grabim pana in prima saptamana de decembrie.

HOROSCOP 20 NOIEMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai capacitati puternice de intuitie psihica despre prieteni ce nu sunt de fata sau membri de familie si poti simti ceva nespus despre ei. Toate sunt pozitive, chiar daca te poti indoi de aceste capacitati. Tendinta poate sa dureze mai mult de o zi. Sensibilitatea ta emotionala si energetica in relatia cu ceilalti este in crestere si te ajuta sa ai mai mare intelegere fata de ei. Profita de acest ajutor astral.

HOROSCOP 20 NOIEMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi poti intui sentimente puternice si pozitive pe care altcineva le are fata de tine. Desi poti fi sceptic, este adevarat. Putin scepticism este bun intotdeauna, dar nu il lasa sa iti acopere capacitatile si impresiile pozitive din anumite relatii. Toate semnele indica faptul ca este real ceea ce simti. Urmeaza-ti inima si mentine-o deschisa.

HOROSCOP 20 NOIEMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Bunatatea ta si bunele maniere iti pot aduce beneficii frumoase azi. Cineva ce te respecta mult iti poate oferi oportunitatea de a-ti creste veniturile. Poate fi vorba de cineva cu care te stii demult si cu care lucrezi bine sau poate fi cineva abia inalnit. Oportunitatea trebuie sa te bucure nu sa te intimideze. Accepta iar viitorul iti va fi roz.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.