HOROSCOP 20 OCTOMBRIE. Vărsătorii sunt bântuiți de povești de iubire din trecut, Gemenii sunt conștienți de valoarea lor

HOROSCOP 20 OCTOMBRIE. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 20 OCTOMBRIE 2019; astazi, Luna este in Rac toata ziua, deci concentrare pe casa, familie si starea ta interioara.

HOROSCOP 20 OCTOMBRIE. Luna in Rac ne face sa ne dorim sa ne retragem, sa ne reumplem de bine. Dar este vorba de a ne imbogati prin legaturile de suflet si din siguranta caminului. Nu este o energie moale dar este o nevoie de a ne dori sa fim apropiati, intimi si in medii familiare si familiale. Ne putem indrepta spre mancaruri preferate sau sa ne aratam iubirea gatind sau facand prajituri, toate cu miros de acasa deci de confort si bine. Totul se poate incheia stand comod in varful patului sau canapelei, ca in copilarie cand nu aveam griji.

HOROSCOP 20 OCTOMBRIE. Ne-am putea surprinde si rataciti in proiecte imaginare. Poti adauga adancime si nuanta emotionala la orice lucrezi acum. Orice ai face, este cu mai multa simtire. Este un timp pentru sensibilitate si in care suntem mult mai empatici in general.

HOROSCOP 20 OCTOMBRIE. Poti deveni mult mai plin de compasiune fata de altii sau fata de intreaga umanitate. Poti descoperi cu ce poti contribui ca sa aduci alinare cuiva sau mai multora. Poti avea un instinct mai mare despre ce hraneste si face bine oamenilor.

HOROSCOP 20 OCTOMBRIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Emotii mixte iti bantuie lumea de decizii si treburi rationale azi. incearca sa nu gandesti in avans sau sa proiectezi cum ar putea arata anumite finalizari. Asta doar te va ingrijora si te va face sa te indoiesti de ce stii acum. Cel mai bine azi asculta de corpul tau si de acele emotii care iti coloreaza lumea in culori frumoase. Exista moduri de a iesi din orice bucla care te-a adus la pamant de prea multe ori. Gaseste-le.

HOROSCOP 20 OCTOMBRIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi poti avea momente in care sa te uiti in urma la unele din cele mai mari realizari din trecutul tau si sa ti se para fara rost si sens, insa ele sunt de fapt incredibil de importante pentru intreaga ta lista de alegeri in viata. Nu neglija valoarea tuturor lucrurilor pe care le-ai facut gresit. Au fost lectii de trait si de metabolizat, in urma carora unele lucruri s-au intamplat asa cum trebuia iar tu ai mai invatat sa pui mai multa calitate in existenta ta zilnica si in toate relatiile tale.

HOROSCOP 20 OCTOMBRIE. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti, in sfarsit, constient de potentialul si de valoarea ta si nu vei dori sa schimbi nicio parte din destinul tau cu nimeni. Arata-ti recunostinta si simte-te bine in pielea ta, constient ca problemele din trecut au avut un scop ca sa te aduca la acest punct in timp si spatiu. Desi ciclul vietii poate sa iti fie oarecum strain, ca si cum nimic nu capata sens, tu stii ca exista o ecuatie mai mare de care apartii si asta e ceva de care ar fi bine sa iti amintesti azi.

