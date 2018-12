HOROSCOP 2019. Ce îți pregătește anul ce vine în funcție de elementul sub care se află zodia ta

HOROSCOP 2019. Anul 2019 poate si chiar va aduce multe schimbari la orizont pentru fiecare semn zodiacal. In timp ce zodia este cu adevarat importanta, respectiv in ce zodie era Soarele in momentul nasterii, iar ea spune foarte multe despre viata ta, o influenta la fel de mare o are si elementul in care te-ai nascut. Fie ca esti element de Pamant, de Apa, de Aer sau de Foc, te poti indrepta pe un drum viitor la care nici nu te-ai fi gandit, iar acesta iti poate da indicii valoroase in acest sens !

HOROSCOP 2019. Inca din vremuri antice, astrologia vestica s-a bazat si construit in jurul celor 4 elemente – Pamant, Apa, Aer sau Foc – care includ fiecare cate 3 zodii. Combinatia dintre element si zodie determina si mai puternic influentele astrelor asupra unei persoane.

HOROSCOP 2019. Vrei sa afli mai multe despre elementul tau si despre ce iti rezerva 2019 in functie de acesta? Citeste in continuare!

HOROSCOP 2019. 2019 PENTRU ELEMENTUL AER – ZODIILE GEMENI, BALANTA, VARSATOR

Semnele de aer sunt in mod natural aducatoarele de pace dintre toate elementele. Acestea iubesc sa comunice cu altii si sunt frustrate daca nu reusesc sa isi transmita punctele de vedere spre ceilalti asa cum vor si cum considera ca e mai bine.

Anul 2019 va scoate cu adevarat bestia din tine la iveala. Ai putea fi destul de agresiv si cu dispozitii schimbatoare. Pe durata acestui timp, trebuie sa iti domolesti ritmul si sa lucrezi asupra aspectelor ce te deranjeaza. Pe masura ce anul se deruleaza, vei invata din ce in ce mai multe lucruri despre tine si te vei descurca din ce in ce mai bine in a sti exact cum sa ajungi acolo unde iti propui sa ajungi. Progresul nu va veni asa de usor precum vrei tu, dar va veni, sa nu uiti si sa fii sigur de asta !

Cum esti ca ELEMENT de Aer ?

Aerul este inteligenta.

Proprietatile sale sunt : caldura si umiditate.

Notiunile cheie ale semnului de Aer sunt : circulatie, comunicare, informare

HOROSCOP 2019. Persoanele nascute sub elementul Aer sunt inzestrate cu o receptivitate marita. Aceasta este calitatea lor de baza pentru ca gazul in spatiu poate penetra peste tot. Au o abilitate foarte ridicata de interactiune bazata pe observare. Ele nu isi vor face niciodata rau singure chiar daca mai au stari de anxietate, nerabdare, nervozitate. Emotiile lor nu sunt distructive pentru ca se pot calma foarte repede. Mintea unui semn de Aer il ajuta sa evita autodistrugerea.

HOROSCOP 2019. Caracteristicile sale sunt atentia, sinceritatea, deschiderea si capacitatea de schimbare si adaptafre. Elementul Aer este capabil sa evadeze fara sa stea prea mult intr-un loc. Ca aspect negativ este deschiderea excesiva cu tot ce poate aduce acest lucru negativ.

HOROSCOP 2019. Aceste persoane sunt foarte sociabile, intermediari excelenti intre oameni diferiti si chiar grupuri. Sunt veseli, cu caracter luminos si cu minte agera.

HOROSCOP 2019. Intrucat semnul de Aer este asociat cu gandirea si imaginatia, acestia au argumente rezonabile si juridice si au explicatii solide si bine intemeiate.

HOROSCOP 2019. Ei traiesc in lumea ideilor, gandurilor si asocierilor, placandu-le sa opereze cu argumente logice si sa posede o judecata clara si sobra.

