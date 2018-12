HOROSCOP 2019. Predicții astrale pentru anul viitor. Se anunță schimbări radicale. 2019 va fi un an mare

HOROSCOP. Te-ai simtit blocat in 2018 ? Ai avut parte de provocari ravasitoare ? Vesti bune, 2019 este anul de a o lua de la capat. Uita de treburile uzuale, uita de cum stii sa faci totul – acest an este despre a ne scutura viata ca sa putem face mai mult din ce rezoneaza cu noi la nivel profund si personal.

Asta poate sa insemne sa iti parasesti o cariera, o reputatie, o relatie sau un mod vechi de a face lucruri pentru ceva ce simti ca iti aduce mai multa satisfactie emotionala.



HOROSCOP. Mai poate sa insemne sa te rupi de traditii ca sa iti creezi obiceiuri noi care sa rezoneze mai mult cu inima ta.



HOROSCOP. Rebelul Uranus da startul puternic pentru 2019!



HOROSCOP. Anul 2019 va incepe in 6 ianuarie cu un mare eveniment astral : Uranus, planeta rebeliunilor, iese din miscarea sa retrograda in Berbec. Uranus ramane in Berbec pana in martie 2019 cand revine in Taur unde va fi instalat pana in 2026, aducandu-ne noi provocari. Uranus este in Taur pentru prima oara din 1934 si ne va cere sau ne va impinge sa ne utilizam din plin talentele ca sa ne implinim visele profunde. Acest tip de tranzit ii favorizeaza pe cei curajosi si increzatori in abilitatile lor, dar si pragmatici totodata. Nu mai e timpul sa ne ascundem in spatele umbrelor, tinandu-ne darurile si harul secret. Nu te teme sa te expui cu tot ce ai mai valoros !



HOROSCOP. Cum incepe anul ?



HOROSCOP. Luna noua din primele zile de ianuarie va aduce si o eclipsa partiala de soare in Capricorn, oferind timpul ideal de a incepe sau creste propria afacere. Este un timp in care sa iti urmezi pasiunile creative pentru ca ele vor duce spre oportunitati si mai mari si mai pline de entuziasm.

Luna plina de ianuarie aduce si o eclipsa totala de Luna in Leu. Posibil sa aduca evenimente neasteptate care sa cauzeze anxietate. Precum dramaticul Leu, viata se va simti mult mai rapida si agitata. Din fericire, finalul de ianuarie va aduce calm pentru ca toate planetele sunt in miscare directa. Aceasta stare cu toate astrele directe se incheie in martie cand Mercur intra in retrograd.



HOROSCOP. Saturn aflat acasa in Capricorn ne marcheaza



HOROSCOP. Daca in ultimii ani a fost mai dificil sa poti face lucruri care te entuziasmeaza si rezoneaza total cu tine, anul 2019 este menit sa te ajute sa te catapulteze spre o noua calatorie la care te-ai gandit de ceva timp. Va fi vorba de ceva total diferit fata de ce ai facut in trecut si poate sa dureze ceva pana cand intri total in stare, insa vei vedea ca va fi ceva foarte drag inimii tale.



HOROSCOP. Anul acesta, Saturn, planeta karmei si a responsabilitatii, se manifesta din plin, fiind acasa in Capricorn, semnul pe care il guverneaza, pentru prima data in 29 ani ! Asta va implica din partea ta sa dedici mult timp si atentie in a construi ceva ce este important pentru tine, cu disciplina si integritate.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.